Lundbecks CIO har trimmet it-afdelingen og skåret masser af stillinger væk: "Teknologi skal understøtte produktet - ikke være produktet"

Nomineret til Årets CIO 2017: Lundbeck har gennem de seneste to år vendt op og ned på it-afdelingen, der er blevet effektiviseret for hundredevis af millioner. Ifølge CIO Claus Thomsen er digitalisering slet ikke en selvfølge i medicinalindustrien.

Claus Thomsen fra Lundbeck er nomineret til prisen som årets CIO 2017.

"Der er lige en nu trend med, at it bliver styrende for hele forretningsmodellen i mange brancher. Men vi mener stadig, at vores kerneopgave er at stille medicin til rådighed for dem, der har brug for det."Claus Thomsen er CIO hos Lundbeck, og han har ingen planer om at gøre den danske medicinalgigant til en it-virksomhed. Af flere årsager.For det første ser Claus Thomsen ingen umiddelbare tegn på, at der kommer nogen og "disrupter" medicinalindustrien. Medicin er medicin, og det er en anelse for fysisk til at kunne erstattes af et digitalt format."Det er grundlæggende forskellen på os og mange andre brancher," siger Claus Thomsen til Computerworld.Udover kerne-produktets stærke fysiske forankring, er regulering også en årsag til, at man ikke satser hele medicinal-butikken på digitale forretningsmodeller."Digitalisering er meget tungt reguleret i vores branche, fordi vi arbejder med patienters helbred. Derfor tager det bare længere tid i pharma."Tung regulering og et fysisk produkt betyder dog ikke, at Lundbeck ikke arbejder med at implementere digitale løsninger i forretningen.Claus Thomsen og hans kollegaer har blandt andet lanceret en applikation til test af patienters kognitive evner, ligesom man arbejder med at bruge AI til hurtigere udvikling af medicin til behandling af psykiske og neurologiske sygdomme.Der skal dog ikke længere udvikles noget i huset. Lundbecks digitale strategi er samarbejdsbaseret, og alt skal købes udefra."Vi skal ikke have en kælder fuld af folk, der sidder og prøver ting af. Men vi udvikler i tæt samarbejde med strategiske samarbejdspartnere," siger Claus Thomsen.Han tilføjer, at Lundbeck lige har indgået samarbejde med en biotekvirksomhed, der udvikler gentest til privatpersoner og kombinerer det med applikationen, der tester kognitive evner."På den måde får vi koblet genetik, kognition og digitale teknologier sammen."Claus Thomsen har haft forskellige roller i Lundbeck gennem de seneste 20 år, og han har været CIO i godt halvandet år.I den tid har han trimmet it-organisationen, der er gået fra 130 til 70 ansatte.Det har givet en besparelse på 200 millioner kroner, der kan prioriteres mellem Lundbecks forretningsområder.Claus Thomsen mener, at en slankere og mere smidig it-afdeling fungerer godt i en virksomhed, hvor it ikke er kerneopgaven, men et værktøj til at løse kerneopgaven bedre."Vi er blevet mere agile, og vi er kommet meget tættere på vores forretning. Og så er der langt mindre it-for-its skyld."Claus Thomsen er nomineret til Årets CIO 2017. Vinderen kåres 8. juni.