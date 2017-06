Tre ting du skal kunne, hvis du skal have succes som moderne CIO

Klumme: Der er nok at gå i gang med for den ambitiøse it-chef. Der er lige nu en gylden mulighed for at spille en hovedrolle i den digitale omstilling, der rammer os alle i disse år. Her er tre bud på tre, der gør dig til en god it-chef i dag.

Annonce:



Annonce:

Disruption er over os alle. Skrækken for at blive overhalet inden om af en konkurrent, man ikke anede eksistensen af, får mangen en erhvervsleder til at dreje sig søvnløst i sengen om natten.For det kræver sit erhvervsliv at omstille sig til en ny virkelighed, hvor de, der mestrer ny teknologier og digitale forretningsmodeller, kommer ud som vinderne.Den omstilling har fået en hjælpende hånd i form af Det Digitale Vækstpanels 33 anbefalinger til, hvordan vi skaber digital vækst omstilling.Men hvis forandringstoget for alvor skal rulle med os om bord, skal virksomhederne også kunne drive innovationen og disruptionen indefra.De ved, at det er vigtigt:To ud af tre erhvervsledere i PA Consulting Groups globale innovationsrapport peger på, at de ikke vil overleve uden innovation.Og hvad er så mere naturligt end at lade blikket falde på virksomhedens it-afdeling og CIO?For det er jo ham, eller hende, der kender teknologierne og bedre end så mange andre forstår, hvad den nye digitale virkelighed rummer af potentiale og faldgruber for forretningen.Men hvis it-chefen for alvor skal være innovativ, skal han eller hun kunne andet end drifte it-systemer og behandle data.Jo, teknologiforståelse er vigtig, men gør det langt fra alene, hvis CIO'en skal drive innovationen.Så hvad skal man kunne for at blive en innovativ it-chef?Her er tre bud.It-afdelingen har altid skullet demonstrere sin værdi og bevise, hvorfor det er værd at investere i nye teknologier.Men som innovator skal it-chefen også forstå forretningen til bunds, hvis han skal forsvare en idé, der truer business as usual.Han skal have en klar business case der retfærdiggør investeringer i ny teknologi, også selv om det fører nye roller, processer og risici med sig.Og han skal demonstrere, hvordan innovative teknologier, som for eksempel AI-løsninger, der kan automatisere callcentre, øger medarbejdernes produktivitet mærkbart.Det bringer os til det næste punkt.For ud over at kunne vise forretningsværdien i en modig investering, må Iít-chefen også overvinde modstanden blandt de medarbejdere, der ikke kan lide forandringer.CIO'en skal kunne overbevise andre og fortælle historien, så alle ved, hvorfor den nye måde at gøre tingene på, er den rette.En blød kompetence som denne er typisk ikke it-chefernes livret. Men den er vigtig.Den stærke CIO kan kommunikere klart og ved, at teknologiprojekter kræver et bredt sammensat team af bløde og hårde kompetencer. Ikke alle behøver at kunne kode.Ofte fejler innovative tiltag, fordi organisationen ikke selv kan skabe de nødvendige forandringer indefra - især hvis det betyder, at man skal kannibalisere på dele af sin eksisterende forretning.Vores innovationsrapport viser, at de virksomheder, der har succes med innovation, søger hjælp udefra, for eksempel ved at indgå partnerskaber med mindre, men hurtigere, accelererende innovationsvirksomheder, start-ups og udviklere.Er man en ægte, innovativ CIO, sørger man derfor for at skabe "økosystemer" af eksterne samarbejdspartnere, der kan levere den nødvendige innovation.Og han eller hun sørger for at blive den, der binder de interne og de eksterne partnere sammen.Den måde at arbejde på vil være udfordrende for de fleste.Selv en yngre CIO, født i 1971 og en del af Generation X, har sikkert tilbragt det meste af sit arbejdsliv i en traditionel virksomhed.At samarbejde med mere uformelle start-ups og bringe noget af den kultur ind i egen virksomhed, kræver et tættere samarbejde med den nye generation af millenials, født efter 1980.Der er altså nok at gå i gang med for den ambitiøse it-chef. Men han eller hun har også en gylden mulighed for at spille en hovedrolle i den digitale omstilling, der rammer os alle i disse år.