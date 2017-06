Se listen: Disse it-folk bliver ansat på stedet - cheferne skriger efter helt bestemte it-kompetencer

Der er en markant mangel på it-folk med helt bestemte kompetencer samtidig med, at it-cheferne er i gang med at øge bemandingen i it-organisationerne. Se listen med de mest efterspurgte it-kompetencer netop nu.

It-cheferne mangler folk til deres it-organisationer - og specielt visse kompetencer er i ekstremt høj kurs i øjeblikket.Med andre ord kan man, hvis man eksempelvis har speciale inden for big data og analytics, nok mere eller mindre få job, hvor man ønsker.Det er i hvert fald den type kompetencer, it-cheferne sukker mest efter, fremgår det af en ny, global CIO-undersøgelse fra Harvey Nash og KPMG.4.498 it-chefer og it-ledere fra 86 lande, heriblandt Danmark, deltager i undersøgelsen, der blandt andet handler om de store udfordringer for it-organisationerne.Rapporten konkluderer, at it-organisationerne generelt vokser.Således svarer hele 44 procent af it-cheferne, at de i løbet af det kommende år vil øge antallet af medarbejdere i it-organisationen.40 procent vurderer, at organisationen vil have den samme størrelse om et år, og kun 16 procent forventer, at der skal skæres ned på antallet af folk.Når it-cheferne bliver spurgt, hvilke områder de har sværest ved at skaffe folk til, er det for tredje år i træk big data/analytics, der lander på førstepladsen.Det er dog enterprise architecture-kompetencferne, der er steget mest i efterspørgsel over det seneste år.2017-undersøgelsen fra Harvey Nash og KPMG har disse it-kompetencer som de mest efterspurgte:Big data/analytics (42 procent af CIO'erne peger på det).Enterprise architecture (34 procent).Business analysis (34 procent).Technical architecture (32 procent).Security and resilience (28 procent).Project management (26 procent).Development (25 procent).Harvey Nash og KPMG kan i rapporten samtidig fortælle, at der er forskellig efterspøgrsel på forskellige it-kompetencer, alt efter hvilken størrelse virksomheden har.Eksempelvis er big data en langt mere efterspurgt kompetence i de helt store virksomheder end i de mindre, og omvendt er sikkerhed en meget efterspurgt kompetence i de mellemstore virksomheder.62 procent af respondenterne melder i 2017, at de har svært ved at skaffe de rigtige it-folk.Det er en naturligvis en meget høj andel, men faktisk lidt lavere end i 2016 - og går vi tilbage til 2007, var det hele 85 procent, der svarede, at der manglede it-folk.I Europa isoleret set er det 63 procent af it-lederne, der melder om mangel på it-folk i 2017.