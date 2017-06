Torben Kjær har som CIO i Rambøll skrottet næsten alle it-systemer i koncernen: "Vi er gået fra at være 10-12 organisationer til at blive én"

Nomineret til Årets CIO 2017: Torben Kjær har på fem år flyttet Rambøll fra at være en it-mæssig rodebutik til at være globalt strømlinet. Nu har han skiftet rollen som CIO med ansvar for 200 medarbejdere og it-driften ud med strategisk ansvar og krystalkugle

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere





Du kan læse om de øvrige nominerede kandidater her: Her er de fem dygtigste it-topchefer i Danmark: Er nomineret til Årets CIO 2017.



It-mæssigt hængedynd

På trods af at Rambøll også tidligere spredte sig ud over mange lande, så var det på it-fronten hver mand for sig selv.



I hvert enkelt land havde man sit eget system, og der var ingen fælles måde at gøre tingene på.



"Vi var fragmenterede. Vi var ikke standardiserede. Hvert land havde sin egen it-løsning og egen service desk. G enerelt havde de deres egen måde at gøre alt på" ," siger Torben Kjær, der har inviteret indenfor på femte sal i Rambølls domicil i Ørestaden uden for København.



"Jeg foreslog, at vi globaliserede vores it og lagde it-sammen til en funktion. Så vi er gået fra at være 10-12 organisationer til at blive én." Årets CIO 2017, der uddeles torsdag 8. juniDu kan læse om de øvrige nominerede kandidater her:På trods af at Rambøll også tidligere spredte sig ud over mange lande, så var det på it-fronten hver mand for sig selv.I hvert enkelt land havde man sit eget system, og der var ingen fælles måde at gøre tingene på.," siger Torben Kjær, der har inviteret indenfor på femte sal i Rambølls domicil i Ørestaden uden for København."Jeg foreslog, at vi globaliserede vores it og lagde it-sammen til en funktion. Så vi er gået fra at være 10-12 organisationer til at blive én."

"Når jeg har møde med landedirektørerne og snakker strategi, så taler de med mig i fire timer uden at fortælle mig om, at serveren var nede eller de ikke modtog en mail, der blev sendt. Før hørte jeg altid om et eller andet it-problem," Torben Kjær

Fem gode råd fra Torben Kjær - Man skal aldrig som it-ansvarlig undervurdere, at driften er dødvigtig. Hertil er løbende forbedringer, teknologiskift og kompetenceudvikling vigtigt.



- Når det kommer til forbedringer i de bassale it-services, så skal brugerne helst ikke bemærke, det du laver om. Jo mindre de ser det, jo bedre virker det.



- Tænk over om virksomheden er sat op til at håndtere de krav og forandringer, der kommer, for de kommer hurtigt. Hvis man ikke gør sig klar til tale med ledelsen om, hvordan man håndterer det, så tror jeg man står et meget vanskeligt sted, som it-ansvarlig.



- De fleste er fanget i dagligdagen. Man synes, det kører godt, og det gør det sikkert også, men vær selvkritisk og spørg, om I er på rette vej eller om I kører på den vej, I altid har kørt på.



- Du tager ikke et otte meter langt skridt. Du tager mange små. Det er de mange små, der er fantastiske, og det er dem, der til sidst får det til at se ud som om, at man har taget et langt skridt. "

Efter flere år med massivt vokseværk drevet af opkøb havde Rambøll ikke fået trukket sin it-struktur med ind i virksomhedens nye virkelighed i 2013.Derfor fik Torben Kjær udstukket én tung opgave hos Rambøll - at få tjek på it-organisationen.Fem år senere er Rambøll toptrimmet på it-fronten, og Torben Kjær har sagt farvel til sit job som CIO med 200 medarbejdere under sig og ansvaret for driften.I stedet leder han nu et tomands-team med fokus på strategi og innovation. Den lille indsatsstyrke skal sikre, at Rambøll bedst muligt udnytter teknologi innovativt både i sin nuværende forretning og i sin fremtidige forretning.Og så er Torben Kjær nommineret til titlen somDet første logiske skridt for Torben Kjær var at give hver enkelt land et eftersyn for at se, om der i kluddetæppet af løsninger fandtes noget, der var værd at bygge videre på."Fobavsende få ting, når det kommer til stykket," siger han."Vi kiggede på det og forsøgte at være åbne for at se, hvor vi havde de bedste løsninger henne, så vi kunne tage noget fra et af landene og promovere det som en global løsning. Det kunne vi nogle steder. I England havde de et system, der var fantastisk til dokumentation, så det kunne vi bruge, men ellers har vi skrottet det meste af det, vi havde, fordi det ikke var skalerbart nok, og fordi det ikke ville passe til en så stor global virksomhed, som vi skulle supportere."Missionen gik i gang i 2013. Torben Kjær gik sammen med sit hold på 200 medarbejdere i gang med den store afpudsning af Rambølls it-apparat.Siden er der sket meget.I dag har Rambøll udrullet et globaliseret system, der er ens i alle lande.Selvom det har været en periode, hvor man har brudt en masse systemer ned for at synkronisere virksomhedens it, så har den nye struktur givet mulighed for, at Rambøll kan fortsætte sit vokseværk."Vi har en drejebog for, hvordan vi køber virksomheder og integrerer dem it-mæssigt. Fordi vi har standardiseret vores systemer og vores fundament, har vi mulighed for at tage virksomheder ind og gøre dem til en del af vores it-infrastruktur og inddrage dem i Rambøll relativt hurtigt," siger Torben Kjær.

Hvor lang tid havde det taget, hvis I ikke havde gennemført den her omstilling?



"Det havde været umuligt. Det havde ikke kunnet lade sig gøre."



Konkrete resultater

Den store omstilling er forbi, og udover at det meste er blevet nemmere og bedre smurt, så har man også kunnet aflæse transformationen helt kontant på bundlinjen.



Torben Kjær har nemlig sammen med sit team opnået en besparelse på 30 millioner kroner årligt ved at gennemføre den it-mæssige afretning.



Det betyder dog også, at den store opgave om at transformere og globalisere Rambølls it er så godt som gennemført.



Tilbage er der naturligvis den store opgave med driften, men den opgave lagde Torben Kjær bag sig i februar i år.





Det innovative udkigstårn

Fra at have fokus på drive Rambølls it, så handler Torben Kjærs nye rolle om strategi og fremtidige muligheder.



"I februar i år hoppede jeg ind i min nye rolle, hvor jeg har det strategiske ansvar for it, men ikke har driftsansvaret. Jeg har givet mit gamle job væk og beholdt strategi-delen. Det har betydet, at jeg rent faktisk har fået ansvaret for digitalisering og innovation. Ved at adskille det operationelle fra det strategiske, har jeg fået mere tid. Den tid bruger jeg på at sørge for, at vi bruger digitalisering og teknologi innovativt, så vi kan drive nye forretninger og forbedre vores nuværende forretninger," siger Torben Kjær.



Med driftsansvaret forsvandt også den daglige ledelse af omkring 200 medarbejdere. I dag er han leder for et team på to, og det kan den rutinerede it-chef godt mærke.



"Det er faktisk meget sværere i dag, hvor vi er to mand, end da vi var 200 folk. Dengang havde jeg en organisation, der virkede og hvor jeg kunne delegere ting ud. Lige nu sidder vi to mand. Der er ikke nogen at delegere ud til, eller altså vi er to, så det er ret hurtigt overstået."



Ikke længere kun en it-mand

I og med at Torben Kjærs arbejdsopgave har rykket sig, har virkeligheden, der suser uden for vinduerne i Ørestaden, ligeledes bevæget sig.



I dag forventes det, at it-og teknologi bidrager til at skabe værdi og ikke bare er en praktisk foranstaltning. Derfor er der nu andet end besparelser på Torben Kjærs dosmerseddel.



"Værdien i første del af vores omstilling er hovedsageligt skabt ved at lave besparelser og effektivisere, men det kan jeg jo ikke blive ved med at leve af. Udover dethandler det om at gå ind og finde ud, hvordan teknologi kan gå ind og skabe værdi," forklarer Torben Kjær.



Det er ikke bare arbejdsopgaverne, der har ændret sig for Torben Kjær, siden han i februar gik fra at være CIO til nu at lede et lille strategisk team.



"Nu kommer jeg ind og får lov til at snakke forretning, uden ledelsen kigger på mig som it-mand. Det er sjovt. Når jeg har møde med landedirektørerne og snakker strategi, så taler de med mig i fire timer uden at fortælle mig om, at serveren var nede eller de ikke modtog en mail, der blev sendt. Før hørte jeg altid om et eller andet it-problem," griner han.



Og selvom han for at få mere indflydelse på forretningen har måtte bytte sin stilling som leder for 200 medarbejdere ud med en team-tilværelse, der på sigt giver ansvar for omkring halvanden håndfuld medarbejdere, så ærgrer det ikke Torben Kjær.



"Jeg ved ikke, om jeg er chef for min kone derhjemme, men hvis jeg burger det som billede, så har jeg jo faktisk flere ansatte under mig derhjemme, end jeg har herude. Men det gør ikke noget - for i min nye rolle har jeg fået meget større ansvar og indflydelse på forretningen."