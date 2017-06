Klar til Apples store udviklerkonference i næste uge?: Disse nyheder forventer vi at se

Apples World Wide Developer Conference, WWDC, bliver skudt i gang i næste uge. Disse nyheder forventer vi at få præsenteret.

Konceptvideo for iOS 11

Foråret og den tidlige sommer er traditionen tro fyldt af udviklerkonferencer fra nogle af de største software- og hardwaregiganter på kloden.Det begyndte med Facebooks F8-konference i april, Derefter var det tid til Microsofts Build-messe, Googles I/O-konference og nu er det så tid til Apples World Wide Developer Conference -også kaldet WWDC.Konferencerne er rettet mod udviklere, men er ofte også et festmekka af nyheder til de software-platforme, som er stærkt integrerede dele af vores hverdag.Konferencen løber af stablen fra 5. juni til 9. juni i San Jose, Californien, og de fleste nyheder plejer at blive delt i løbet af den første keynote, hvor Tim Cook, Phil Schiller og Craig Federighi taler om iOS, MacOS, WatchOS og tvOS.Og måske nyt hardware.Der er tradition for, at Apple på WWDC løfter sløret for blandt andet den næste version af iOS og MacOS, hvilket altid er spændende. Særligt for Danmark, hvor over halvdelen af befolkningen ejer en iOS-enhed.Vi har samlet en række af de nyheder og fortællinger, vi forventer og håber at høre mere om til WWDCHvis du selv vil se med på mandag klokken 19:00 dansk tid, kan du gøre det via dette link. Du skal benytte Safari på Mac-computere eller Edge på en Windows-computer. Ingen Chrome her.Du kan også benytte din iPad eller iPhone via samme link (og igen Safari). Har du et Apple-TV kan du også streame direkte fra eventet.Den første nyhed ved WWDC vil være en præsentation af den næste version af iOS, iOS 11.Her vil vi komme til at se det første glimt af den næste store opdatering, som traditionstro forventes at udkomme til september.Der er en lang række rygter omkring, hvad iOS 11 vil indeholde.Blandt andet rygtes det, at Apples digitale assistent vil få en stor opdatering, der blandt andet vil betyde, at Siri-stemmen bliver mindre mekanisk.Vigtigst af alt vil Siri blive optimeret med machine learning og en mere kraftfuld kunstig intelligens til at klare opgaver.Der er også rygter om en "Dark Mode," hvor hele OS'et får en mørkere farve til de sene aftentimer, så du ikke bliver blændet af skærmen om natten, ligesom der også går rygter om flere dedikerede iPad-funktioner.Vi ville give vores højre arm for muligheden for flere brugerkonti på en enkelt iPad.Spørgsmålet er, hvor stor opdateringen bliver.Det er 10 år siden, at den første iPhone blev lanceret, men det betyder ikke, at der kommer til stor opdatering med et hav af nye funktioner.Der findes konceptvideoer, der viser funktioner, der måske eller måske ikke kommer med i iOS 11. Man kan kun håbe på funktioner som eksempelvis flere brugere eller muligheden for 3D-touch på bluetooth- og WiFi-ikonerne i actioncenter.Der er ikke meget information om den næste version af MacOS.Sidste år droppede Apple sit "X" i navnet på sit styresystem til Mac-computere, og integrererede i samme omgang Siri og Apple Pay i systemet.Det forventes, at flere funktioner vil blive trukket fra iOS og over i MacOS, og at Apple vil fremvise flere fordele ved at eje begge Apple-produkter, ligesom Apples Continuity-funktion, hvor du kan åbne en app med samme indhold fra en iPhone på en Mac-computer.Og forvent også nogle nye funktioner til den nye Macbook Pros Touch bar.Apples to mindre populære styresystemer er bygget til Apple Watch-uret og Apple-TV. Begge systemer forventes at få software-opdateringer og nye funktioner i forbindelse med WWDC.Apple rebrandede sine ure sidste år som sundheds-enheder - en mere fiks og funktionsrig Fitbit - og derfor forventes det også, at fokus ved WatchOS vil være omkring flere sundhedsorienterede funktioner.Med hensyn til tvOS forventes der at komme nye tjenester til fjernsynesboksen såsom Amazon Video.Og så til den måske mest spekulative del: Hardware. Apple har før afsløret ny hardware ved sit WWDC-event såsom iPhone 4 eller Mac Pro'en.Der vedholdende rygter om, at Apple vil opdatere sine Macbook Pro-computere med ny hardware fra Intel og Nvidia/AMD. Apple fik kritik ved sin efterårslancering sidste år af de nye Macbook Pro-computere, da computerne ikke havde den nyeste hardware.Der kunne også komme opdaterede Macbook 12 og Macbook Air-maskiner.Der er også rygter om en ny iPad Pro i 10,5 tommer-størrelsen, ligesom der går rygter om nye iMac-computere. Apple har bekræftet, at der kommer nye iMac-computere i 2017, men hvornår er stadig uvist.Der går også rygter om et opdateret Apple TV med 4K-evner, hvilket også vil betyde en opdatering til iTunes med 4K-indhold, og så tyder meget på, at Apple arbejder på en smarthøjttaler, der muligvis allerede bliver præsenteret ved WWDC. Det ventes, at en kommende smarthøjttaler vil få indbyggede Siri-funktioner i stil med Amazons Alexa og Google Home.Den nye Siri-højttaler vil ifølge flere analytikere, blandt andet den anerkendte Ming-Chi Kuo fra KGI Securities , der ofte rammer plet med sine forudsigelser, være særligt målrettet mod en god lydkvalitet, så det ikke bare er en forbundet bluetooth-højttaler.WWDC skydes i gang på mandag klokken 19 dansk tid.