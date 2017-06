Danske it-chefer holder ikke ret længe i jobbet - er færdige langt hurtigere end it-chefer i andre lande

Næsten hver fjerde danske it-chef har skiftet job inden for det seneste år, afslører ny undersøgelse. Dermed er danske it-chefer nogle af dem i verden, der bliver kortest tid i jobbet.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Danske it-chefer er blandt de it-chefer i verden, der oftest skifter job. Det fremgår af en ny, global CIO-undersøgelse fra Harvey Nash og KPMG.4.498 it-chefer og it-ledere fra 86 lande, heriblandt Danmark, deltager i undersøgelsen.I rapporten kan man læse, at 23 procent af de danske it-chefer har skiftet job i det seneste år.Kun it-chefer fra Sverige og Storbritannien ligger også på 23 procent.Herefter er det i Tyskland på fjerdepladsen 18 procent af it-cheferne, der har skiftet job i det seneste år. I Japan, nummer fem, er det 16 procent.På globalt plan er det i gennemsnit 15 procent af it-cheferne, der har skiftet job i det seneste år, og det betyder altså, at danske it-chefer skifter job langt oftere end de fleste af deres udenlandske kolleger.Tager man eksempelvis et land som Holland, har kun seks procent af it-cheferne skiftet job i det seneste år.I den globale CIO-undersøgelse fra Harvey Nash og KPMG har de 4.498 it-chefer og it-ledere fra 86 lande også svaret på, hvor længe de har haft deres nuværende arbejdsgiver.12 procent svarer, at det er mindre end et år, 17 procent at det er et til to år og 29 procent, at det er to til fem år.22 procent har været samme sted i fem til 10 år, mens 19 procent har været i virksomheden i mere end 10 år."Størstedelen af it-lederne (58 procent) kan forvente at blive i jobbet i fem år eller mindre. Denne korte forventede levetid for CIO'en bør bekymre aspirerende it-ledere, der ønsker at forblive på pladsen længere end denne typiske periode," lyder det i rapporten.Harvey Nash og KPMG har samtidig et bud på, hvordan man optimerer mulighederne for at blive i jobbet i længere tid:"Hvis en CIO ønsker at forlænge sin tid på posten, er det kritisk, at man er meget opmærksom på sine stakeholder relations og performance på de store projekter.""Hygiejne-faktorer som at vedligeholde stabile og pålidelige services er også vitalt. Ingen gider tale om strategi, hvis grundlæggende it-services kører uregelmæssigt."