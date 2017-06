Den nye tech-ambassadør skal sælge Danmark som digital stormagt - vi er ikke så dårlige, som vi tror

Danmarks nye tech-ambassadør skal med udgangspunkt i Silicon Valley markedsføre Danmark som en digital vindernation. Foto: Frederik Danvig

Computerviews: Danmark nye tech-ambassadør skal sælge Danmark som et digtalt foregangsland. Set i lyset af de mange danske it-skandaler, kan det lyde som en sand uriaspost, han har fået. Men måske er vi bedre, end vi tror.

43-årige Casper Klynge bliver verdens første tech-ambassadør.

Danmarks nyudnævnte tech-ambassadør får som en af sine hovedopgaver at markedsføre Danmark som et digitalt foregangsland.Det fortalte han i sidste uge i et interview med Computerworld Med tanke på de seneste års mange it-skandaler i blandt andet Skat og Politiet er det forståeligt, hvis der er enkelte af vores læsere, der er tæt på at få kaffen galt i halsen.Ja på den baggrund, kan man nærmest få indtryk af, at det er en sand uriaspost, der er tilfaldet den 43-årige Casper Klynge, som i sidste uge blev udnævnt som verdens første teknologi-ambassadør.Men spørgsmålet er, om det set i en international kontekst står så grelt til med digitaliseringen i Danmark, som vi selv går og tror?Både og, lyder det forsigtige svar.For der er ikke nogen tvivl om, at sporene skræmmer fra en lang række dyre, fejlslagne it-projekter.Samtidig er World Economic Forums årlige rangering af verdens mest digitaliseringsparate lande en tilbagevende dråbe malurt i bægeret for det digitale Danmark.Den seneste opgørelse viser, at Danmark indtager en 11. plads på listen, der består af 139 lande.Det er ikke alarmerende dårligt, men ifølge opgørelsen må Danmark se sig distanceret af blandt andet Rwanda, når det gælder det parameter, der hedder offentlig digitalisering.Ikke desto mindre peger meget på, at vi i Danmark har haft stor succes med at digitalisere kommunikationen mellem borger og stat.Eksempelvis hævder Digitaliseringsstyrelsen, at 86 procent af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med NemID, og 87 procent af brugerne af borger.dk er ligeledes tilfredse eller meget tilfredse.Samtidig har en undersøgelse fra OECD vist, at Danmark er det OECD-land, hvor den højeste andel af borgerne bruger internettet til at interagere med offentlige myndigheder, mens EU-Kommisionen i en undersøgelse har vurderet, at Danmark er det digitalt mest avancerede land i EU.Selvom der åbenlyst er plads til forbedringer, er der ikke desto mindre et solidt grundlag for, at tech-ambassadør Casper Klynge kan sælge Danmark som et digitalt foregangsland og et fordeltagtigt sted at drive digital forretning.Og hvis den nye ambassadør mangler inspiration til, hvordan det skal gøres, når han til efteråret officielt tiltræder som ambassadør, kan han blot vende blikket og spejde knap 800 km mod øst.Her har esterne haft stor succes med at markedsføre et land med blot 1,3 millioner indbyggere som en digital stormagt under det catchy navn "E-stonia".Estlands succes er fortjent og skyldes blandt andet spændende initiativer som landets såkaldte e-borgerskabs-program samt den enestående udvikling, landet har gennemgået siden løsrivelsen fra Sovjetunionen.Sidste år deltog den daværende estiske statsminister Taavi Rõivas i det populære amerikanske tv-program Daily Show.Her spurgte programmets vært Trevor Noah, om det kunne have sin rigtighed, at det i Estland - modsat i USA - er muligt at udfylde sin selvangivelse på fem minutter via internettet.Det kunne statsministeren bekræfte med den tilføjelse, at det i dag kan klares på blot tre minutter.Den digitale skatteindberetning i Estland har ikke blot imponeret Trevor Noah og Daily Show-seerne men også den tidligere amerikanske præsidentkandidat Jeb Bush, der fremhævede Estland som et eksempel til efterfølgelse under sin valgkamp.Men når digital skatteindberetning i 2017 fortsat kan vække så stor opmærksomhed, illustrerer det, at Danmark ikke nødvendigvis halter langt bagefter Estland. Som danskere kan vi stadigvæk tjene som et godt eksempel, hvis blot vi ranker ryggen og bliver bedre til at sælge historien om Danmark som digitalt foregangsland.