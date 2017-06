Morgen-briefing: Ny uddannelse: Bliv professionsbachelor i it-sikkerhed / 3A-it-ejere sælger ud: Skiller sig af med AV-firma / IO Interactive holder jobmesse: Vil forsøge at skaffe fyrede medarbejdere i job

Ny uddannelse: Bliv professionsbachelor i it-sikkerhed. 3A-it-ejere sælger ud: Skiller sig af med AV-firma. IO Interactive holder jobmesse: Vil forsøge at skaffe fyrede medarbejdere i job. Trustpilot-stifter har flere gang overvejet at sige farvel. Danfoss køber italiensk software-firma. Apple: App Store-udviklere har nu rundet 70 milliarder dollar i omsætning

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder fredag morgen.KEA - Københavns Erhvervsakademi - åbner for en ny dedikeret it-sikkerhedsuddannelse, som ifølge KEA er den første af sin slags i Danmark.De første studerende skal ifølge planen begynde til sommer. Man skal have en it-uddannelse i forvejen for at blive optaget, og de studerende får mulighed for at studere på både deltid og fuldtid frem mod en professions-bachelor i it-sikkerhed.Indholdet bliver blandt andet governanc, bekæmpelse af hackere, ransomware, DDoS-angreb og en række andre it-sikkerhedsrelaterede emner.Du kan læse mere om uddannelsen her. It-manden Fritz Andersen overtager selskabet Informationsteknik med 33 medarbejdere og en omsætning i omegnen af 350 millioner kroner.Informationsteknik sælger løsninger inden for blandt andet videovervågning, AV og mobility-verdenen.Selskabet blev stiftet helt tilbage i 1973 - senest af fraselskabet 3A-it Holding, der ejes af de tidligere Atea-topchefer Peter Trans, Claus Hougesen, Carsten Ritzau og Kim Holtum Schouw, som altså nu sælger ud.Parterne vil ikke oplyse, hvor meget Fritz Andersen betaler for Informationsteknik.Spil-firmaet IO Interactive holder i eftermiddag en minijobmesse i Copenhagen Capacity i København, hvor selskabet vil forsøge at hjælpe nogle af dets fyrede medarbejdere over i nye job.Jobmessen er åben for eksempelvis spilfirmaer og spiludviklere med interesse i at møde IO Interactives medarbejdere.Spilselskabet fyrede for en uges tid siden 75 medarbejdere. Det kan du læse mere om her: Hitman-firmaet IO Interactive fyrer: 75 medarbejdere mister jobbet. Arrangementet finder sted mellem klokken 13:00 og 16:00.Stifter af Trustpilot, Peter Mühlmann, sidder stadig bag roret i selskabet, som han stiftede for 10 år siden, og det er ganske usædvanligt for et iværksætterfirma, der har været gennem vækst-perioder som dem, som Trustpilot har været igennem.Han har da også flere gange overvejet at trække sig."Jeg plejer altid at sige, at jeg tager tre år mere. Men det har jeg sagt i 10 år nu. Og med vores vækst er det spændende, at mit job skifter hver niende måned," siger han til Børsen. Han siger til avisen, at han ikke har ‘nogen exithorisont.'En halv million danskere har i dag slet ikke et tv-abonnement, mens en yderligere tredjedel af befolkningen overvejer at droppe deres abonnement. Til gengæld omsætter Netflix nu for en miliard kroner om året i Danmark.Ifølge Business er det tegn på et marked i opbrud, hvor brugerne går efter selv at sammenstykke pakker, der dækker deres ønsker og forbrug.Danfoss køber det italienske softwarefirma Prosa, der er specialist inden for Internet of Things - nærmere betegnet såkaldt telemetrisk teknologi, hvor måledata overføres via telekommunikation,"Prosa bidrager med en stærk ekspertise inden for design af brugeroplevelse og vil sætte fart på lancering af nye løsninger på markedet. På kort sigt vil de stærke kompetencer, vi får med købet af Prosa, støtte os i at udvide vores produktserier, når vi udvikler stærke connectivity-løsninger til applikationer i kølekæden. På lang sigt forventer jeg, at opkøbet vil føre til mange flere forbundne køleløsninger," lyder det fra Jürgen Fischer, president Danfoss Cooling Segment, i en meddelelse.Udvikler-miljøet i App Store har rundet en omsætning på 70 milliarder dollar, meddeler Apple. App Store blev lanceret i 2008 og har haft kraftig vækst stort set lige siden.Ifølge Apple er antallet af downloads steget med 70 procent alene i det seneste år.