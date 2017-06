Google gør klar til kæmpe datacenter i Danmark

Det står endelig klart, at det er Google, der står bag opkøbet af grunde uden for Fredericia.

Billede taget af grunden ved Prinsessens Kvarter ved Tårup lidt uden for Fredericia. Foto: Dan Jensen, Computerworld.

Google har købt grund for over 65 millioner kroner i industriområdet Prinsessens Kvarter ved Fredericia.En grund som potentielt skal bruges til et gigantisk datacenter.Opkøbet er sket igennem virksomheden Dapsi International Aps, hvis moderskab er Alphabet.inc, der også er moderselskab for Google.Det skriver Information efter at have gennemgået i Dapsi Internationals regnskab. Google bekræfter også købet over for avisen.Grunden, der i alt måler 73,2 hektar land, er dog ikke øremærket til datacenter endnu, fortæller Google til Information."Vi har købt en 73,2 hektar stor grund i Fredericia. På nuværende tidspunkt har vi ikke planer om at bruge grunden, men vi vil sikre os muligheden for at ekspandere vores datacentre i Europa, hvis vores arbejde kræver det. Vi forventer dog ikke at tage nogen beslutninger i den nærmeste fremtid,« lyder det fra Google i en skriftlig kommentar.Computerworld har tidligere besøgt grunden ved Tårup sydvest for Fredericia.Energinet.dk er allerede i færd med at opføre en 150 kW højspændingsstation på nabogrunden, der ejes af Fredericia Kommune, til trods for, at Google fortæller, at der endnu ikke er planer om et datacenter.Dog er der potentiale for et datacenter på størrelse med det center, som Apple er ved at bygge i Viborg.Det viser de tilgængelige dokumenter hos Fredericia Kommune: Så stort bliver nyt kæmpedatacenter i Fredericia - men hvem står bag? Angående højspændingsstationen svarer Google, "at virksomheden vil have energiinfrastrukturen på plads, skulle datacentret blive en realitet."Google er den tredje store it-gigant, der opkøber jord i Danmark med potentielle eller reelle planer om gigantiske datacentre. Apple er i færd med at bygge sit datacenter ved Viborg, og også Facebook har opkøbt en byggegrund på M.P. Allerupsvej i udkanten af Odense.