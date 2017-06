Microsoft genopbygger Skype fra bunden med nyt design: Sådan kommer Skype til at se ud

Microsoft er på vej med en støre make-over til selskabets kommunikationstjeneste Skype med masser af farver og ung energi

Annonce:



Annonce:

Foto: Microsoft

Foto: Microsoft

Microsoft er på vej med en stor relancering af Skype til privatbrugere.Den nye Skype-app ser ud til at være inspireret af sociale medier som Snapchat og Instagram med dertilhørende hurtigere klip og katte-GIF's, men Microsoft har også krydret den nye Skype-app med bots og kunstig intelligens.Skype får også forbedrede muligheder for videochat med et live kamera-feed og muligheden for hurtigt at sende klip og beskeder rundt i, hvad der tilsyneladende skal være et socialt netværk.Ligesom i apps som Snapchat og Instagram kan du hurtigt dele små klip fra virkeligheden med dine nærmeste venner, og du kan hente information fra services og bots direkte fra appen.Det fungerer lidt på samme måde som Google forsøger sig med i sin Allo-app eller Google Assistant, hvor du kan skrive til bots for at få hjælp.Du kan for eksempel søge direkte i en oversigt over koncerter i lokalområdet, eller du kan søge direkte i YouTube, uden at du behøver forlade Skype-appen.Den nye Skype-app er et kæmpe sats for Microsoft.Skype er en af selskabets mest populære tjenester, men samtidig også ved at blive udkonkurreret af tjenester som Facebook Messenger, iMessage, Snapchat og WhatsApp, og angrebsplanen fra Microsofts ser ud til at forynge sin app med regnbue-farver og bots."Hightligts"-funktionen er et direkte skud mod Snapchat- og Instagram-stories, hvor dine følgere og kontakter kan reagere med animationer og smileys til videoen.Du kan også kaste med smileys og lignende under en almindelig videosamtale.Den nye Skype-app er blot det seneste redesign af appen, der siden Microsofts opkøb af tjenesten i 2011 har haft et omskifteligt liv med skiftende udseende og funktioner, eller mangel på samme.Det lader ikke til at den nye Skype-app kommer til at påvirke Skype for Business.Appen kommer først til Android (allerede udsendt til amerikanske brugere i dag) og til iOS inden for en måned.Først senere kommer den til Windows og Mac.