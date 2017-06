Alle danskere skal have adgang til gigabit-bredbånd - og vi skal også sikre, at de bruger det

Foto: Anders Engelbøl.

Thomas Woldiderich er branchechef for telepolitik i Dansk Energi.

Lige på den anden side af sommerferien fremlægger regeringen sit udspil til et nyt dansk telefolig, der skal erstatte det nuværende fra 1999.Den danske telebranches investeringer har været faldende i en række år samtidig med, at nye teknologiske muligheder som 5G, internet of things og smart cities i den grad nødvendiggør netop investeringer.Derfor ventes teleforliget med spænding i hele branchen, og hos Dansk Energi, der repræsenterer fiberselskaberne har man også flere meget konkrete forslag til, hvad der skal stå i teleforliget.Mest opsigtsvækkende er det, at Dansk Energi mener, at Danmark bør vedtage et mål om, at der i 2025 skal være 100 procents dækning med gigabit-bredbånd.Samtidig bør der være en målsætning om, at minimum 50 procent af alle borgere og virksomheder rent faktisk anvender gigabit-hastigheder.Det mål vil adskille sig markant fra den nuværende bredbåndsmålsætning, der går på, at alle danskere skal have adgang til bredbåndsforbindelser på 100/30 Mbit/s inden 2020.For det første er det langt lavere hastigheder - og for det andet er der i dag ikke noget mål for, hvor mange der så rent faktisk skal anvende bredbånd."Den målsætning, man har i dag med 100/30 Mbit/s til alle senest i 2020 er, hvor meget vi har adgang til. Det siger intet om, om vi nu også køber de her forbindelser, bruger dem og udnytter digitaliseringen til fulde," siger branchechef for telepolitik i Dansk Energi, Thomas Woldiderich."Fra skiftende regeringers side har man haft fokus på at øge graden af digitalisering i Danmark. Man har fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, et digitalt vækstpanel og et disruptionråd - alt sammen er noget, der hænger sammen med den digitale infrastruktur og brugen af den.""Men vi ved jo godt alle sammen, at det ikke er det at have adgang til infrastrukturen, der skaber værdien i samfundet. Det er anvendelsen, der gør det.""En ny bredbåndsmålsætning skal ikke kun kigge på, hvor meget vi har adgang til, men også på, om vi så rent faktisk bruger de her forbindelser til noget," lyder det fra Dansk Energi."Nej, der er ikke noget som helst tvang i det her. En målsætning er noget, man arbejder hen imod, og så finder man nogle virkemidler til at nå den målsætning," siger Thomas Woldiderich."Hvis man har en målsætning om, at man skal øge anvendelsen af de gode netværk, vi har derude - også når der kommer 5G - så får vi også staten involveret i at få skabt noget indhold og fjerne nogle barrierer.""Man kan eksempelvis få skabt nogle digitale, videobaserede velfærdsløsninger, der drager nytte af infrastrukturen.""Det giver ikke nogen mening at investere i infrastrukturen, hvis den ikke bliver brugt.""Vi er næsten på samme stadie, som vi var for 10 år siden, hvor vi sagde, at vi ikke havde brug for mere end 10 megabit. Der er denne her cyklus med, at historien gentager sig selv, og man bliver ved med at se begrænsningerne i stedet for at se mulighederne.""Hvis der er noget, vi som elsektor kender til, så er det, at når man får bygget infrastrukturen, som kan klare kapaciteten til forskellige tjenester, så bliver de også udviklet.""Det er også tjenester, jeg ikke kender i dag, men hvis vi bare kigger lidt frem, hedder det virtual reality, 3D-print og så videre.""Vores biler bliver også mere og mere tekniske. En Tesla er et kørende it-system, og når man skal opdatere en motor på et værksted, er man afhængig af at have en super god bredbåndsforbindelse," siger Thomas Woldiderich."Så vi skal bygge infrastrukturen, der giver mulighed for innovation i samfundet."Thomas Woldiderich henviser desuden til, at den svenske regering i december 2016 fremlagde en stor bredbåndsplan som blandt andet omfatter et bredbåndsmål om, at 98 procent af hele Sverige skal være dækket med gigabit-bredbånd i 2025.I Danmark bør man kunne klare 100 procent dækning med gigabit-bredbånd, mener han.