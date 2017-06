Google siger 'måske' - men der er ingen tvivl om, at et stort datacenter er på vej i Fredericia

ComputerViews: Google siger, at selskabet 'ikke har planer' om at bruge den byggegrund, som selskabet lige har købt ved Fredericia, til noget. Den melding skal man tage med et gran salt. Flere ting tyder på, at gravemaskinerne snart ruller ind på grunden.

å nuværende tidspunkt har vi ikke planer om at bruge grunden, men vi vil sikre os muligheden for at ekspandere vores datacentre i Europa, hvis vores arbejde kræver det. Vi forventer dog ikke at tage nogen beslutninger i den nærmeste fremtid," skriver Google til Information.



Det er trekvart år siden, at Computerworld kunne fortælle, at der var noget under opsejling med den store mark i Tårup uden for Fredericia.Dengang havde kommunen via selskabet Dapsi International modtaget ansøgning om opførelse af 'bygninger til en datalagringsfacilitet i op til fire etager,' kunne vi fortæller i denne artikel:Nu viser det sig, at det dengang ikke-navngivne selskab er Google, der nu har købt grunden for 65 millioner kroner af Fredericia Kommune.Selskabet har dog ikke pt planer om at bygge på grunden, og købet af marken er mest for at være på den sikre side, lyder meldingen fra Google."PDet er en forudsigelig melding, der skal sikre manøvremuligheder og arbejdsro, men som man imidlertid skal tage med et gran salt. Alt tyder på, at Google er langt med planerne og inden længe vil lade lastbilerne og gravkøerne rulle ind på grunden.Det er pudsigt, at også Facebook meddelte, at selskabet ikke havde truffet nogen afgørelse om at opføre et datacenter, da det kom frem, at selskabet havde købt en byggegrund i Odense for 68 millioner kroner i december i fjor.Det kan du læse mere om her:Blot en måned senere præsenterede Facebook detaljerede tegninger over byggeriet, som du kan se her. Det samme gjorde sig gældende for Apple, der var stort set klar til at gå i gang efter års forberedelser, da offentligheden først fik nys om byggeplanerne i Foulum.Alt tyder på, at Google kommer til at gøre det samme, og at planerne for byggeriet allerede er fremskredne.Der pågår for tiden et veritabelt våbenkapløb blandt de store cloud-selskaber på datacenter-området.Alle ved, at fremtidens it-brug ligger i clouden, og det kræver masser af kapacitet samt, at man er klar, når kunderne melder sig.Apple bygger i Viborg. Facebook bygger i Odense (og har allerede et center i svenske Luleå). IBM bygger i Norge. Google og Amazon har etableret sig i Irland, Holland, Tyskland. Microsoft har store centre i Irland og Holland.Public cloud service-markedet vokser med tocifrede rater om året, mens erhvervslivet for alvor har fået øjnene op for cloud-computing.Google lancerede derfor for et halvt års tid siden en ambitiøs cloud-satsning - Google Cloud - rettet mod erhvervslivet.I dette billede giver det ingen mening, at Google trods sine mange penge skulle opkøbe byggegrunde blot for at have dem liggende.‘Time is of the essence,' som englænderne siger.Skal Google have fat i virksomhederne, kræver det geografisk nærvær.Det er en kendt sag, at it-cheferne ikke bryder sig om uklarhed over, hvor deres data helt fysisk befinder sig. De vil have sikkerhed, stabilitet, tryghed. Ellers går de et andet sted hen.Her har Danmark efterhånden et godt renome som et sikkert datacenter-land med politisk stabilitet, god energiforsyning, god trafikal infrastruktur, en grøn profil og masser af politisk velvilje.Store datacentre kræver masser af energi, og en af de væsentlige grunde til, at de store it-selskaber bygger datacentre i Danmark er, at de bliver mødt med meget stor vel- og samarbejdsvilje - både når det gælder indhentning af diverse tilladelser samt udbygning af infrastruktur.Vi kan således se, at Energinet.dk allerede er i gang med at opføre en splinterny højspændingsstation på nabogrunden til byggegrunden.Det underbygger, at Google er langt fremme med konkrete planer om at bygge, da Energinet.dk næppe ville kunne besnakkes til at opføre et dyrt anlæg uden konkrete aftaler om afsætnings-muligheder.Det er nu et åbent spørgsmål om, hvornår Google går i gang med byggeriet, men budet herfra er, at vi inden længe kommer til at høre mere om konkrete planer, og at betonkanonerne snart rykker ind på grunden ved Tårup lige vest for Fredericia.