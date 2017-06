Test af Acer-tablet: Støjsvag Windows 10-tablet til den halve pris af den nye Surface Pro

Acer Switch Alpha 12 er en fin Surface-klon til en langt lavere pris.

Kølesystemet i en Switch Alpha 12.

Acers Switch Alpha 12 er en skamfuld kopi af Microsofts Surface-tablet.Så er det sagt, og så er det ude af verden.For derudover er vi ganske imponerede over den 12 tommer store Windows 10-tablet, som dog langt fra er den hurtigste eller for den sags skyld nyeste Windows 10-tablet på markedet.HP, lenovo og Microsoft selv har alle nyere Windows 10-tablets på vej til markedet med mere kraftfuld hardware end Alpha Switch 12. Bevares, selv Acer er på vej med sin Switch 5-serie af Windows 10-tablets med Intels Kabylake-processorer om et par måneder.Men Alpha 12 er stadig interessant.Den byder på en 12 tommer stor skærm med en opløsning på 2.160 x 1.440 pixels samt en i3, i5 eller i7 processor (sjette generation af Intels Core i-processorer), 4 eller 8 GB RAM og tilsvarende forskellige mængder lagerplads alt efter model.Og til prisen er det et godt køb.Den nye Surface Pro-computer fra Microsoft, der blev lanceret i sidste uge, koster 7.299 kroner for den billigste model med en ny, men stadig strømsvag Core m3-processor, 128 GB SSD og 4GB RAM og 13.999 kroner for den opdaterede i7-model med 8GB RAM og 512 GB SSD.Og så skal til tillægge 1.300 kroner for et tastatur. Og du er nød til at købe et Surface-tastatur for at få det meste ud af en Surface.En tilsvarende Acer Alpha Switch 12 koster 4.600 kroner for en i3-model med 4 GB RAM og 100 GB SSD eller 7.400 kroner for en model med sidste års i7-processor, 8GB RAM og 512 GB lagerplads.Og det er inklusiv tastatur.Så er den pengene værd?Selvom Acer har kopieret Surfacens format, er der stadig stor forskel på de to produkter. Acer Switch 12 har langt fra den samme lækkerhed, som du betaler for i et Surface-produkt, og skærmen har ikke den samme høje opløsning eller lysstyrke.Acer Alpha Switch 12 virker dog solid og robust, men vejer også mere end de andre Windows 10-tablets på markedet inklusive Surface Pro.Dermed ikke sagt, at den er direkte tung.Acers kickstandsløsning på bagsiden fungerer ganske fortræffeligt, og du kan tilpasse højden og hældningen næsten lige, som det passer dig. Vi er fans.Det er ikke en computer, der får folk til at dreje hovedet efter sig, men den fungerer.Vi er desuden positivt overraskede over det medfølgende tastatur. Det har igen ikke den samme lækre følelse som Surface Pros Type Cover, men tasterne er høje og gode at skrive på, og den indbyggede trackpad fungerer fint.I vores testede model sad en i7-processor fra Intels sjette generation, Sky Lake. Intel har efterfølgende lanceret sin opdaterede syvende generation, Kaby Lake, men forskellen er relativt lille og vil hovedsageligt munde ud i en mindre forbedring i ydeevne og bedre batterilevetid for Kaby Lake-maskiner.Unikt for Acers Alpha-serie er, at processoren er vandafkølet. Det betyder, at computeren holdes kold uden brug af en blæser, og derfor er computeren næsten fuldstændig lydløs.Vi kunne fint bruge computeren til streaming af Netflix, et utal af Chrome-faner og Office-arbejde uden problemer. Den bliver dog ret varm, når den presses, men blev det blev ikke alarmerende på noget tidspunkt.Selv ikke i Adobe Lightroom.Det kræver dog, at du først sletter den relativt store mængde bloatware, som Acer har installeret på den først. Vi glæder os til den dag, den slags ikke er nødvendigt.Vi har ikke testet spil, da det ikke er hovedformålet med maskinen.Batteritiden skuffer også. Vi ramte i gennemsnit cirka fire timer på en enkelt opladning, men du kan oplade maskinen, hvis du har en USB C-oplader ved hånden.Den nye Surface Pro lover over 11 timer.Acer Alpha Switch 12 har en fin balance mellem pris og ydeevne, særligt hvis du ikke føler for at betale for den nyeste processor eller stilrent design fra Microsoft.Acer Alpha Switch 12 er en fin og absolut brugbar computer med en god ydeevne, men den holdes tilbage af en kort batterilevetid og en stor mængde bloatware, som først skal slettes.Computerens nærmeste konkurrent foruden Surface Pro-maskinerne er Samsungs TabPro S, der også kun koster i omegnen af 6.000 kroner.Skærmen er langt bedre på en Samsung TabPro S - OLED-teknologi - men kommer til gengæld uden kickstand og med et meget tvivlsomt tastatur.