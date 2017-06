Afsløring: Google kan lade datacenter-grund i Fredericia stå uberørt i årevis

(Foto: Dan Jensen)

Fredericia Kommune har ekstraordinært solgt den store byggegrund til Googles uden byggepligt. Det betyder, at Google kan lade grunden stå uberørt i årevis.

Annonce:



Annonce:





"Jeg kan ikke huske, at der er tidligere er blevet solgt så stort en grund i vores område. Jeg havde været en glad mand, hvis jeg havde solgt den."

Google kan lade den 65 millioner kroner dyre grund, som virksomheden har opkøbt i Fredericia, stå uberørt i årevis.Det skyldes, at grunden er købt uden byggepligt.Det bekræfter Sune Qvist Juul-Sørensen fra Fredericia Kommunes kommunikationsafdeling til Computerworld.Dokumenter om projektet, som Fredericia Kommune modtog i maj 2016 viser, at Google forbereder sig på at opføre et datacenter på 117.740 kvadrameter på grunden plus en højspændingsstation på 11.000 kvadratmeter.Men på trods af tilladelsen er Google altså ikke tvunget til at bygge på grunden.Ifølge John Wendel Vogt, der er erhvervsejendomsmægler hos EDC Poul Erik Bech i Kolding og til dagligt beskæftiger sig med erhvervshandel i Trekantsområdet, bliver byggegrunde ellers som hovedregel solgt med en byggepligt, der skal sikre mod at spekulation.Han oplyser dog, at det ikke er unormalt, at bliver gjort undtagelser for byggepligten i sager, hvor der er en særlig god begrundelse for det."Det overrasker mig ikke, hvis man i en stor og spændende sag som denne har valgt en anden model. Det havde jeg nok også gjort, hvis jeg var borgmester.""Vi har normalt en byggepligt, der skal sikre mod at spekulanter sætte sig på de bedste grunde og blot venter på at priserne stiger, men det ville jo være underligt, hvis Google køber et stykke jord på et niveau som dette og blot lader det ligge," siger John Wendel Vogt, der dog understreger, at han ikke har kendskab til den konkrete sag.Sune Qvist Juul-Sørensen fra Fredericia Kommune bekræfter, at byggegrunde i Fredericia Kommune typisk sælges med en byggepligt."Ved tidligere mindre handler er grundene oftest blevet solgt med byggepligt. Der har dog ikke været tradition for, at Fredericia Kommune har købt grunde tilbage, selvom byggepligten ikke er blevet overholdt," skriver han i en mail til Computerworld.Grunden, som Google har opkøbt, er på 73,2 hektar og er beliggende i industriområdet Prinsessens Kvarter i udkanten af Fredericia, og ifølge John Wendel Vogt er det ganske usædvanligt, at der bliver solgt så store erhvervsgrunde i Trekantsområdet."Det er en kæmpe grund. Jeg kan ikke huske, at der tidligere er blevet solgt så stor en grund i vores område. Jeg havde været en glad mand, hvis jeg havde solgt den," siger han.I forbindelse med købet har Google oplyst til Dagbladet Information, at virksomheden ikke har aktuelle planer om at bygge på grunden, men at virksomheden blot vil sikre sig muligheden for at ekspandere på datacenter-fronten i fremtiden.Computerworld har forgæves forsøgt at få et interview med Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard.