Topchef i den danske kæmpeforretning EET Europarts trækker sig efter 20 år ved roret

Efter 20 år i spidsen er tiden løbet ud for topchef i den danske kæmpe-succes, EET Europarts, John Thomas, der stopper i selskabet, som aldrig har haft underskud og som i dag har mere end 500 ansatte.

Koncernchef i it-distributøren EET Europarts, John Thomas, trækker sig fra sin stilling i selskabet, som han ellers er både medejer af og har stået i spidsen for i 20 år."Det har været en meget svær beslutning. Jeg har tænkt på EET Group døgnet rundt i 20 år," lyder det fra John Thomas i en udsendt meddelelse.Her skriver han, at tiden er inde til at drosle ned og bruge mere tid med familien. Han fortsætter dog som medlem af selskabets bestyrelse, ligesom han beholder sin ejerandel af selskabet, hvis hovedaktionær er kapitalfonden FSN Capital.FSN Capital gik ind i EET Europarts i begyndelsen af 2015, da nordmændene lagde anslået 1,2 milliarder kroner på bordet for at overtage selskabet fra den daværende ejer, svenske Alipes."Jeg er meget taknemmelig for tiden, jeg har været i EET Group og stolt af de resultater, som vi har nået - inklusive stærke finansielle resultater, en stærk organisation, mere end 40 opkøb og en række priser," siger han.EET Group har allerede ansat en ny koncerndirektør, nemlig 51-årige Søren Drewsen.Han kommer fra en stilling som nordisk chef i Icopal/BMI Group."Søren Drewsen har omfattende ledelses-erfaring under forskellige ejerskaber i multinationale virksomheder og industrier, og jeg er sikker på, at han er den rigtige til at eksekvere vores strategi om at blive markedsførende i hvert af vores syv, definerede forretningsområder," lyder det fra bestyrelsesformand Bo Rygaard.De syv forretningsområder er:- Reservedele til computere, printere og servere.- Storage- og netværksprodukter.- Mobile enheder.- Overvågningsudstyr.- Home entertainment - underholdningselektronik.- Point of sales-udstyr (POS) og scanner-produkter (Auto ID).- Skærmløsninger (AVog digital signage).EET Europarts har knap 50.000 aktive kunder og mere end en million varenumre. Det er aktivt i 27 europæiske lande.Faktisk er selskabet blandt verdens allerstørste indenfor reservedele til HP-printere. Dette område er også blandt EET Europarts største forretningsområder.Næste skridt i udviklingen kan meget vel blive en børsnotering. John Thomas har dog tidligere sagt til Computerworld, at det ikke kommer til at ske, før omsætningen ligger på omkring fem milliarder kroner om året.EET Group er en af Danmarks måske mest oversete it-successer. Selskabet har siden etableringen i 1986 aldrig haft et underskud, og alene i de seneste 10 år er omsætningen blevet firedoblet.Halvdelen af koncernens omkring 550 medarbejdere er fokuseret på salg, og selskabet har gennem mange år haft en strategi om at købe selskaber på.Selskabet har således gennem årene overtaget en lang selskaber i Europa - både for at øge volumen og komme ind på nye markeder, men også for at få tilført nye kompetencer.Det fortalte John Thomas til Computerworld i efteråret, da vi besøgte EET Europarts hovedkontor i Birkerød nord for København.Her så vi blandt andet også selskabets store lager på 1.400 kvadratmeter, hvor mælkekasse-store robotvogne jonglerer med varer i tusindvis af skuffer, der er stablet oven på hinanden.De automatiske robotvogne giver en fejlprocent i lagerhåndteringen på under en halv promille.Det kan du læse mere om og se robotvognene her: