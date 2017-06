Apple klar med ny iPad Pro - får en helt ny skærmstørrelse

Apple er klar med en helt ny iPad Pro. Den får en ny skærmstørrelse, men er det nok til at stoppe et iPad-salg i frit fald?

Apple præsenterede mandag aften en ny udgave af iPad Pro, der får en helt ny skærmstørrelse på 10,5 tommer.Den nye iPad bliver dermed mindre end Apple største iPad Pro på 12,9 tommer, men får en større skærm end den mindste eksisterende iPad Pro, der har en skærm på 9,7 tommer.Den nye skærmstørrelse betyder, at det lige præcist er muligt at fremvise et software-tastatur i fuld størrelse på skærmen.Skærmen har dog ikke blot fået en ny størrelse. Den bliver også markant bedre og mere lysstærk.Samtidig bliver den nye iPad Pro markant hurtigere. Det skyldes, at den bliver udstyret med en A10X-processor med seks kerner.Det er er en forbedret udgave af den processor, der sidder i iPhone 7.Den nye processor er 30 procent hurtigere end den A9X processor, der sidder i de eksisterende iPad Pro.Prisen starter for den nye iPad Pro starter ved 5.599 danske kroner for udgaven med 64 gb, mens den dyreste med både 512 gb lagerplads og 4G kommer til at koste 9.799Den mindste iPad er udstyret med 64 gb lagerplads, mens den største kommer med 512 gb.Den nye iPad Pro får samme kamera, der sidder i Apples iPhone 7.Batteritiden lyder på 10 timer, som det normalt er tilfældet med Apples iPads.Den nye iPad Pro kommer på et interessant tidspunkt for Apple, der gennem de senest år har oplevet, at iPad-salget har været i frit fald.Alene i sidste kvartal faldt iPad-salget med 13 procent, og spørgsmålet er om den nye iPad vil være i stand til at ændre denne trend.