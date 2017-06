Apple klar med stribevis af software-nyheder til iPhone, Mac og Apple Watch

Til efteråret kommer Apple med nye styresystemer til din iPhone, Mac og Apple Watch. Læs mere om nyhederne her.

Apple skød mandag aften sin årlige udviklerkonference WWDC i gang.Her fik de tusindvis af fremmødte udviklere som sædvanligt et indblik i de nyheder, som Apple til efteråret udsender, når virksomheden opdaterer styresystemerne til iPhone, iPad, Mac og Apple Watch.Aftenens største software-nyhed var dog uden tvivl lanceringen af den seneste udgave af Apple mest populære styresystem, iOS.Apple digitale assistent Siri kommer til at spille en central rolle for Apple i det kommende år, hvor Apple til december lancerer den nye stemmestyrede højttaler, HomePod.Derfor er det heller ikke overraskende, at opdateringer til Siri spillede en væsentligt rolle, da Apple præsenterede iOS 11.Her blev der blandt andet lagt vægt på, at Siri med udviklingsværktøjet Siri Kit får endnubedre muligheder for at interagere med tredjeparts apps.Samtidig kan Siri nu oversætte sprog direkte. Det bliver muligt for Siri at oversætte ord og sætninger direkte fra eksempelvis engelsk til kinesisk.Denne type oversættelser vil dog i starten ikke været understøttet af den danske udgave af Siri.Derudover bliver den bagvedliggende kunstige intelligens som Siri bygger på bedre til at forstå brugerens præferencer og interesseområder.Eksempelvis kan Siri i iOS11 forudse, hvilken type nyheder, som du vil være interesseret i at læse.Apple understregede dog ved præsentationen, at denne type følsomme oplysninger udelukkende om brugernes præferencer er lagret lokalt på enheden og ikke kommer i berøring med Apple servere.IOS 11 byder også på en række design-ændringer.Den mest markante finder vi i Apples App Store, der for første gang får et helt nyt design.Den nye App Store kommer blandt andet til at byde på en dedikeret spil-fane, og derudover bliver de forskellige apps også suppleret med redaktionelt indhold.Eksempelvis app-anbefalinger, guides samt tips og tricks til forskellige apps og spil.En anden markant i det nye styresystem finder vi i det såkaldte kontrol-center, hvor de forskellige kontrol-paneler bliver gjort større og nu kan vise flere informationer.Præsentationen bød vanen tro også på en række nyheder til de mange udviklere i salen, der med iOS 11 får adgang til en række helt nye udviklingsværktøjer til deres apps.Eksempelvis en såkaldt machine learning-API, som får navnet Core ML og et udviklingsværktøj til augmented reality, der får navnet AR Kit.Core ML gør det lettere for udviklere, at udstyre deres apps med funktioner som ansigtgenkendelse, mens AR KIT giver udviklerne en simpel adgang til augmented realtiy.Det skaber mulighed for en lang række nye interessante spil, der mikser virkeligheden med computer-grafik som eksempelvis kendes fra Pokemon Go.Men det betyder også, at eksempelvis møbelkæden Ikea i sin app får let adgang til at fremvise visualiseringer af, hvordan kædens møbler ser ud i brugerens stue.Hos Danske Bank vil de formodentligt holde et vågent øje med en ny Apple Pay-funktion, der bliver introduceret med iOS 11.Den nye funktion giver iPhone-brugere mulighed for at sende penge til hinanden via iMessage-beskeder. Altså nogenlunde samme princip, som det vi kender fra Danske Banks succes-app, MobilePayApple Pay er endnu ikke tilgængelig i Danmark, og det er derfor uvist om vi i Danmark får glæde at denne funktionen.IOS 11 får desuden en række avancerede funktioner, der udelukkende kommer til iPaden.Den mest bemærkelseværdige er uden tvivl ny fil-app, der giver adgang til et filsystem på iPaden, som det kendes fra en traditionel pc.I takt med, at Apple har introduceret stadigt kraftigere iOS-enheder har det ønsket om et fil-system været et tiltagende krav fra de såkaldte "power-users", der bruger deres iPad professionelt.Introduktionen af et filsystem udgør dog et bemærkelsesværdigt kursskifte for Apple, der med iOS gennem tiden har forsøgt at skærme almindelige brugere for adgangen til netop et filsystem.Noget som Apple - indtil i dag - har vurderet tilføjer en kompleksitet til brugeroplevelsen, der kan virke afskrækkende for mange "almindelige" brugere.Den næste udgave af Apples styresystem til Mac får navnet MacOS High Sierra og byde primært på forbedringer under motorhjelmen, der har potentiale til at gøre din gamle Mac endnu hurtigere.Apples Safari-browser bliver eksempelvis væsentligt hurtigere og samtidig udstyret med en ny privacy-funktion ved navn "intelligent tracking prevention."Det er en ny funktion, der via machine learning kan forhindre, at du bliver forfulgt af de samme irriterende annoncer over alt på nettet.Derudover lancerede Apple den seneste udgave sin grafikmotor, Metal 2, som sikrer betydeligt hurtigere afvikling af grafik.Metal 2 understøtter blandt muligheden for, at du som udvikler kan skabe indhold til virtual reality, og det høstede desuden et stort bifald fra publikum (der primært bestod af udviklere), da det blev annonceret, at High Sierra understøtter dansk-stiftede Unitys VR-udviklingsværktøj.MacOS vil også understøtte Steam VR, hvilket blandt andet betyder, at du kan bruge HTC Vive på en Mac.Samtidig bliver MacOS High Sierra det nye filsystem, Apple File System, som Apple allerede introducere til iOS sidste år.Ved præsentationen blev der også plads til en række nyheder til Apples smartwatch, Apple Watch.Den nye styresystemet til uret, WatchOS 4, får blandt andet tilføjet en række nye fitness-funktioner.En af fitness-funktionerne gør det muligt for uret at udvekse data med fitness-redskaberne i dit lokale fitness-center. Såfremt dit motionscenters udstyr er så stat-of-the-art, at det er udstyret med en NFC-chip.Derudover får watchOS en række nye urskiver. Her i blandt en helt ny såkaldt "intelligent" Siri-urskive, der giver brugerne en løbende strøm af relevante informationer i løbet af dagen.Eksempelvis fortæller den dig, hvornår du skal tage afsted, hvis du skal nå frem til dit næste møde i tide.Derudover får uret også en ny farverig og flippet såkaldt kaleidoskop-urskive.