Morgen-briefing: Dansk Microsoft-partner vinder fornem Microsoft-pris / Apples konference er i gang - masser af nyheder / Pokemon-selskab 26-dobler overskud

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder tirsdag morgen.Den danske Microsoft-partner Projectum har vundet prisen fomr Årets Microsoft PPM Partner 2017. PPM står for ‘product & portfolio management.'Det er anden gang på tre år, at Projectum vinder prisen. Selskabet har i dag omkring 60 medarbejdere."Det er med stor stolthed at vi modtager denne pris. Udover at det er den ultimative anerkendelse fra Microsoft, så underbygger den også de strategiske ambitioner vi har om at vokse som virksomhed både lokalt og globalt," lyder det fra selskabets direktør," Claus Jordan.Apple skød mandag sin store, årlige konferene, WWDC, i gang. Det står fro ‘World Wide Developer Conference.'Apple har i årevis brugt denne konference til at fortælle om nyskabelser og kommende produkter, og det har da også været tilfældet i år, hvor selskabet benyttede åbningen mandag til at præsentere en hel række nye produkter.Japanske Pokemon Company har i den grad haft vind i sejlene efter blandt andet lanceringen af det augmented reality-baserede Pokemon Go-fænomen.Selskabets regnskab viser, at indtjeningen på blot et år er 26-doblet til 950 millioner kroner i det seneste årsregnskab.Du kan se nøgletallene her.