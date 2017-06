Lækket NSA-rapport afslører: Russisk hackerangreb på valg-software kort før amerikansk præsidentvalg

Russisk efterretningstjeneste forsøgte over flere omgange at få adgang til systemer hos en amerikansk leverandør af valg-software. Mere end 100 valgtilforordnede blev udsat for spear-phishing.

Russiske hackerangreb på den sidste års amerikanske valgkamp var tilsyneladende mere omfattende end blot det hidtil kendte angreb på demokraterne.Den russiske militær-efterretningstjeneste Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) udførte også flere hackerangreb mod en amerikansk software-leverandør op til præsidentvalget i 2016.Det fremgår af en intern NSA-rapport, der er lækket til det amerikanske medie The Intercept.Rapporten beskriver, at den ramte virksomhed leverer software til amerikanske valg-maskiner, og at russernes mål var at "få indsigt i valg-relaterede software- og hardwareløsninger."GRU udførte efterfølgende spear-phishing angreb på mere end 100 amerikanske valgtilforordnede, men det er imidlertid uklart, hvor meget succes russerne havde med hackerangrebet.

De amerikanske myndigheder tager lækagen meget alvorligt, og en 25-årig kvinde ved navn Reality Leigh Winner blev lørdag arresteret for angiveligt at have lækket rapporten til The Intercept.













Winner arbejder for NSA, og hun skal i retten torsdag, hvor hun risikerer op til 10 års fængsel.



