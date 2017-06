Rapport: 53 procent af virksomhedernes Flash-installationer er usikre

Danske virksomheder og organisationer er i de kriminelles søgelys og er i stor stil udsat for moderne cybertrusler. Fælles for både de støjende ransomware-angreb og de stille APT-angreb er, at de kun kan stoppes eller begrænset ved en kombination af de rette værktøjer, de rigtige sikkerhedsfolk og en solid uddannelse af dine brugere. Få hjælp til at beskytte virksomheden på dette seminar.