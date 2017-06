LTE-netværket bliver opgraderet til gigabit-hastigheder: Derfor kommer der turbo på mobilnettet

Nye standarder tages i brug på LTE-nettet og vil snart muliggøre gigabit-hastigheder. Det sker samtidig med, at 5G-snakken tager til.

4G/LTE har efterhånden været på markedet i nogle år, og millioner af brugere verden over nyder godt af de hurtige trådløse forbindelser.LTE-teknologien er dog slet ikke udnyttet fuldt ud endnu, og over de kommende år kommer vi til at se LTE-netværkenes hastighed og kapacitet stige voldsomt.Med LTE Advanced Pro og Gigabit LTE - de to ultimative standarder/services på LTE-nettet - er der udsigt til gigabit-hastigheder på mobilnettet.Gigabit har ellers hidtil primært været forbeholdt de kablede bredbåndsforbindelser.Det vil også være en stærkt medvirkende årsag til, at LTE vil gå fra i 2017 at udgøre omkring 30 procent af mobilbruger-basen på globalt plan til 50 procent i 2024. Det skriver analysefirmaet ABI Research i en ny rapport.Gigabit LTE, der er en særlig konfiguration på et LTE Advanced Pro-net, vil her i 2017 kun have omkring to millioner abonnenter på verdensplan, omkring fem procent af det samlede antal brugere af LTE Advanced Pro.Få mobilnetværk og mobile enheder understøtter i dag Gigabit LTE, men det kommer til at ske over de kommende år, og så vil der ske ting og sager.ABI Research forventer således, at 70 procent af alle LTE Advanced Pro-abonnenter i 2026 vil være Gigabit LTE-brugere."Det er en kritisk netværks-milepæl for operatører i et stadig mere konkurrencepræget marked og i evolutionen til 5G. Det er essentielt for operatører at understøtte det konstant voksende båndbredde-behov hos kunder, mens deres netværk også skal opgraderes til at understøtte 5G i fremtiden," lyder det fra Prayerna Raina, der er senioranalytiker i ABI Research.Det er især i løbet af det kommende halvandet års tid, at vi vil se mange operatører rundt omkring i verden begynde udrulningen af Gigabit LTE.Dels betyder det højere hastigheder for kunderne, dels kan operatøren udnytte det tilgængelige frekvensspektrum endnu bedre.Det er allerede sket hos blandt andet teleselskabet Sprint i New Orleans, hos Telstra i Sydney og hos Monaco Telekom."ABI Research forventer yderligere lanceringer i år fra alle de vigtige operatører i USA og også fra nogle af operatørerne i Asien, Europa og Canada," står der i rapporten.Analysefirmaet forventer, at teleselskaberne generelt vil komme til at investere i både udbygningen af LTE med LTE Advanced, LTE Advanced Pro og Gigabit LTE på den ene side og 5G på den anden.Hos Danmarks største teleselskab, TDC, kan man i dag forvente en hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s i download og 5 og 43 Mbit/s i upload ved udendørs brug af LTE-nettet.TDC har dog også i byområder haft hastighedstests med over 250 Mbit/s download på de nyeste udgaver af LTE.Med LTE-Advanced Pro-specifikationerne vil man potentielt kunne opnå download-hastigheder fra 450 Mbit/s og op til 1,2 Gbit/s.