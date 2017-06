Krystalklart efter Apple-konference: Tre grunde til at Apples næste store satsning bliver AR og VR

De største nyheder fra Apples udviklerkonference WWDC handler om iOS 11, nye Mac-computere og smarte højttalere, men den største nyhed er måske Apples første åbne interesse for augmented og virtual reality.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Danske Bank, LEGO og Systematic: Aarhus skal være epicenter for it-talenter Destination AARhus er en realitet. En fælles udfordring blandt 13 aarhusianske virksomheder har fået dem til at slå pjalterne sammen. | Læs mere

Apple åbner op for muligheden for eksterne grafikkort, og et af de første understøttede produkter er fra Sonnet-producenten. Foto: Apple.

Det kan være svært at se i screenshottet, men der står blandt andet VR goggles og AR flere steder i den fiktive R'nD-mappe under Files-demoen.

Annonce:

Tim Cook og Co. dansede selvsikkert over scenen ved Apples World Wide Developer Conference.Marketingmaskinen var smurt, og både udviklere, presse og Apple-brugere verden over fik indblik i, hvad vi kan forvente af Apple i det kommende år: iOS 11, nye iMac-, Macbook- og iMac Pro-computere og ikke mindst en ny Siri-højttaler kaldet HomePod.Men for første gang var der også et kig ind i Apples langsigtede plan omkring virtual og augmented reality.Tim Cook har tidligere fortalt, at særligt AR er en yderst interessant teknologi, som Apple er opmærksom på, men ved WWDC stadfæstede Cook og Co., at Apples fremtid blandt andet ligger i de virtuelle verdener.I forbindelse med nyhederne omkring macOS og Mac-computere, annoncerede Apple også VR-support til macOS næste store opdatering, High Sierra.Det sker blandt andet igennem Apples egen 3D Engine, Metal, der bliver opgraderet til Metal 2, og som får flere VR-evner.Desuden vil Mac-computere - med kraftig nok hardware selvfølgelig - understøtte HTC's Vive-headset, og Valves Steam VR-platform vil også fungere på Mac-computere.Ligeledes afslørede Apple også, at selskabet samarbejder med spilplatformene Unity og Unreal for at få begge selskabers "3D game engines" til macOS.Det er store nyheder for alle VR-elskere, men mest af alt betyder det, at udviklere vil kunne udvikle VR-indhold på Mac-computere og ramme både Mac- og iOS-enheder.WWDC er en udviklerkonference, og derfor er nyheden udviklerorienteret, men hvad udviklere får nu, får alle andre med tiden.De fleste Mac-computere er dog ikke kraftige nok til at kunne afvikle VR i sin nuværende form.VR er på vej til at blive mere tilgængeligt via Microsofts MR (Mixed Reality)-platform, hvor et headset fra eksempelvis Acer koster knap 2.000 kroner (og kræver mindre kraftfuld hardware) kontra HTC Vives 7.000 kroners prislap, men det hjælper ikke Apples nye initiativ.Derfor har Apple også åbnet op for brugen af eksterne grafikkort til Mac-computere via USB C/Thunderbolt 3-porten, for at omdanne Macbook (formodentligt kun Macbook Pro)-computere til en slags VR-maskiner. Selv sidste års lettere udskældte Macbook Pro-computere vil kunne benyttes til VR-konsumering og produktion.Det vil øge mængden af udviklere, der kan udvikle VR på Mac og iOS-platformen markant, og på scenen ved WWDC var Lucasfilms Infinite and Magic og fremviste en Star Wars-demo i VR på en Mac.I første omgang er det selskabet Sonnet, som er klar med en eGPU-case, som det kaldes, men man kan forestille sig, at også Razer vil opdatere sin Razer Core eGPU-case til Mac-computere.Den største VR/AR-relaterede nyhed var dog integrationen af AR direkte i iOS og udgivelsen af et nyt API-kit til udviklere kaldet ARKit.Det er en integreret samling af augmented reality-evner og funktioner, der blandt andet betyder lynhurtig bevægelsesmålinger, så et virtuelt objekt virker til at stå på dit bord i stuen.På scenen ved WWDC fremviste Apple en kort demo, hvor Apples Craig Frederighi placerede en virtuel kaffekop på et ægte bord via en iPad og dernæst placerede en virtuel lampe.Lyset fra lampen interagerede med koppen, og begge dele virkede til at stå relativt stabilt på bordet uden software-rystelser, som man ellers har set ved AR i smartphones.ARKit vil være tilgængeligt for alle udviklere, og i første omgang vil det betyde, at spil som Pokemon Go vil være mere realistisk, når dit barn kaster en pokeball efter Pikachu, eller at du nemmere og mere overbevisende kan placere et virtuelt Ikea-møbel i din stue, før du køber det.Blandt andet var Wingnut AR, Ringenes Herre-instruktøren Peter Jacksons VR-studie, på scenen for at fremvise et AR-landskab udviklet i Unreal Engine, som virkede ganske overbevisende.Alt sammen via iPad'ens eller iPhonens almindelige kamera, hvilket virker imponerende taget i betragtning, at Microsoft benytter fem infrarøde kameraer i HoloLens til det samme og Google Tango-telefoner benytter to.Som først nævnt er intet tilfældigt ved Apples præsentationer. Derfor kan det heller ikke overses, at Craig Frederighi på scenen ved demoen af den nye File-app til iPads flyttede rundt på en fil kaldet "VR Goggles."Det er højst sandsynlig bare en joke, et spil på de mange rygter, der går omkring apple og augmented reality. Blandt andet rygtes det, at Apple har flere hundrede mennesker ansat til at udvikle et AR-headset ikke ulig Googles Glasses.Men de mange andre lanceringer og goder til udviklere omkring VR og AR til Mac og iOS tyder på, at Apple er på vej ind på et nyt marked.Ikke blot for iPhones og iPads - det er for uambitiøst for et selskab som Apple - men ved først at få udviklere til at udvikle AR/VR-apps til Mac og iOS, undgår Apple det produktdræbende flaskehals-problem kaldet mangel på apps, som har dræbt så mange andre produkter igennem tiderne.Windows Phone slog aldrig igennem, for der var ikke nok apps, og HTC Vive og Oculus Rift, omend stadig niche-produkter, kæmper også for at finde "killer-apps", der kan overbevise folk om at bruge 4.000-7.000 kroner på et headset.Ved at åbne op for ARKit til iOS, løser Apple det problem, lang tid før Apple overhovedet har lanceret en iGoggle, iLens, Apple Glasses, iBinoculars, iGlass, iVive, iWhatever.