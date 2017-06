100 angreb på et år: Hackere fører DDoS-krig mod Københavns Kommune

Københavns Kommune blev ramt af mere end 100 DDoS-angreb i 2016, hvilket er en kraftig stigning i forhold til året forinden. Både kk.dk og andre undersider har været blokeret. "Det ligner mest af alt ren chikane," mener kommunen.

"Det ligner mest af alt ren chikane."Sådan beskriver Jens Ingemann, der er kontorchef i IT-sikkerhed og Videnscentre under Københavns Kommune, den bølge af DDoS-angreb, der ramte kommunen i 2016.Ifølge interne dokumenter fra Økonomiforvaltningen, som analyse- og rådgivningsvirksomheden Udbudsvagten har gjort tilgængelige for Computerworld, blev Københavns Kommune ramt af mere end 100 DDoS-angreb i 2016.Det har udløst forstyrrelser i forskellige dele af de kommunale systemer, og der er tilsyneladende tale om en betydelig stigning i antallet af angreb."Overbelastningsangreb, også kaldet DDos angreb, har været i kraftig vækst i 2016 og har ramt kommunen over 100 gange. Det er målrettede og koordinerede angreb, der typisk blokerer kommunens netværkstrafik. Angrebene har været mere eller mindre omfattende. Nogle har været målrettet www.kk.dk , andre subsites til kommunens hjemmeside og igen andre kommunens VPN forbindelser (Virtuel Private Network)," hedder det i en status til Økonomiudvalget.Hos Københavns Kommune ved man ifølge Jens Ingemann ikke, hvem der står bag de mange DDoS-angreb.Og det er heller ikke lykkedes kommunen at identificere et mønster i angrebene, for at kunne komme gerningsmændenes motivation nærmere."Vi ved ikke, hvem der står bag det, eller hvad deres motiv er," siger Jens Ingemann.Kommunen har dog ikke haft politiets hjælp til at opspore gerningsmændene af den simple årsag, at man ikke melder angrebene til ordensmagten."Vi har valgt ikke at melde alle DDoS-angreb til politiet. Der er simpelthen for mange."