Kæmpe undersøgelse af bredbåndshastigheder: Sådan står det til med danskernes bredbånd

Der er hård kamp om at kunne levere de bedste og hurtigste bredbåndsforbindelser i verden, viser ny rapport. Se Danmarks placering her - og hvordan Danmark klarer sig i forhold til Norge og Sverige.

Danmark er nummer ni i verden, når det kommer til den gennemsnitlige bredbåndshastighed, internetbrugerne i landet får leveret.Det fremgår af en ny, global bredbåndsrapport fra Akamai (PDF). Her kan man se, at den gennemsnitlige hastighed i Danmark ifølge Akamais dataindsamling fra årets første kvartal ligger på 20,1 Mbps.Det er en stigning på 17 procent i forhold til samme kvartal sidste år, og det rækker altså til en global niendeplads.Danmark ligger dermed foran USA på 10. pladsen, hvor den gennemsnitlige internethastighed lyder på 18,7 Mbps.Til gengæld kan vi ikke følge med vores nordiske nabolande, da Norge kommer ind på andenpladsen med 23,5 Mbps, Sverige på tredjepladsen med 22,5 Mbps og Finland på sjettepladsen med 20,5 Mbps i gennemsnit.Førstepladsen i Akamais undersøgelse går til Sydkorea, der kan levere en gennemsnitlig internethastighed på 28,6 Mbps.Det globale gennemsnit lyder på blot 7,2 Mbps, hvilket dog er en stigning på 2,3 procent i forhold til første kvartal sidste år.Kigger man isoleret på de bredbåndsabonnementer, der ligger på 25 Mbps og over, kommer Danmark ind på en global sjetteplads i Akamais opgørelse.Det skyldes, at 25 procent af internetbrugerne i Danmark ifølge Akamai ligger på en hastighed på 25 Mbps eller mere.Også her ligger Norge og Sverige bedre placeret end Danmark på plads nummer to og tre med henholdsvis 34 procent og 30 procent. Finland ligger på niendepladsen med 24 procent.Hvis vi kun sammenligner os med de andre lande i Europa, kommer Danmark ind på femtepladsen, når Akamai måler på de gennemsnitlige internethastigheder, der leveres.Se figuren til højre.Dataene i rapporten stammer fra Akamais Intelligent Platform, der indsamler data fra både faste og mobile bredbåndsforbindelser over hele verden.