Danmarks fem bedste CIO'er har én vigtig ting til fælles: Præcision

Årets CIO 2017: Torsdag aften kåres Årets CIO 2017 blandt fem nominerede kandidater, der alle mestrer præcisionens kunst. Læs interviews med de nominerede.

Dommerpanelet består af: Morten Gade Christensen, CIO, Energinet.dk og Årets CIO 2016 (kandidatrepræsentant).



Niels Korsholm, professionelt bestyrelsesmedlem og Angel investor, KORSHOLM Ventures (topleder-repræsentant).



Anders Henten, professor, center for Communication, Media and Information Technologies (CMI) ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet (AAU) i København (akademisk repræsentant).



Carsten Nørgaard, formand, DIT - Dansk IT.



Lars Jacobsen, chefredaktør, Computerworld.



Charlotte Poulsen, ass. VP, IDC.

I aften kårer Computerworld sammen med IDC og Dansk IT den bedste CIO i Danmark, Årets CIO 2017.Computerworld har i den seneste tid bragt interviews med de fem nominerede kandidater, der er blevet udvalgt blandt de mange indstillede kandidater af vores skrappe - men indsigtsfulde og fair - dommerpanel.I disse interviews fremgår det tydeligt, at den digitale transformation står højt på dagsordenen i de fem virksomheder, som de nominerede kandidater arbejder for.Den overordnede it-strategi er forankret højt oppe i virksomhederne, hvor der er en klar erkendelse af, at korrekt og succesrigt afviklede digitaliseringsprojekter udgør forskellen mellem knald eller fald i et erhvervsliv, der buldrer ud over de digitale stepper i disse år.Det handler kort og godt om at udnytte de nye teknologiske muligheder til egen fordel og til at skabe værdi for (både) kunder og forretning. Og altid hurtigt og præcist.Kravene til CIO'erne er store i disse år: De skal både forstå it og forretningen ud fra både strategiske og praktiske vinkler.Og så skal de træffe beslutninger, der udmønter sig i forretningsmæssige gevinster - og gerne kroner og øre i kassen - for lige præcis deres organisation.Det er noget, der kræver både præcision og overblik.Præcisionen er interessant, fordi vi bevæger os i en verden med nærmest uendelige it-muligheder. Her gælder det både om ikke være for konservativ og hænge for langt tilbage samt om - i hvert fald for store organisationer - heller ikke at tage for store mundfulde ad gangen på udviklings-siden.Det gælder om at forstå og favne præcist det niveau og det behov, som lige præcis egen organisation har lige præcist nu. Og her gabe så højt som muligt.I år ser vi, at de allerbedste CIO'er allerede er meget langt ude ad denne vej: De har allerede med stor præcission fokuseret deres it-indsats mod lige præcis de enkle områder, som lige nu skaber størst mulig værdi for deres organisation.Ingen kan vælge rigtigt hver gang. Men grundlaget skal være på plads for i hvert fald at kunne træffe overordnede strategiske valg på forretningssiden. Og det er her, at den dygtige CIO kommer ind i billedet.I det billede er det også værd at huske, at ingen it-chef kan fungere ordentligt uden de rigtige medarbejdere, og skal CIO'en lykkes med sit projekt, er det afgørende, at medarbejdersammensætningen er den rigtige - også selv om man som Torben Kjær fra Rambøll pludselig sidder tilbage i en afdeling med kun to mand - inklusive én selv.I aften afslører vi, hvem af de fem nominerede, der vinder titlen som Danmarks bedste.Indtil kan du få indsigt i de tanker og projektmæssige beslutninger, som de hver især arbejder ud fra lige netop nu.Klik på hvert enkelt link herunder for at få mere at vide.Før Kræn Østergaard Nielsen kom til Coop hed it-afdelingen Coop IT. Nu hedder den Coop Teknologi og er med til at reformere hele den over 120 år gamle andelsforening.Når julehandlen skydes i gang, skal tungen holdes lige i munden, når man er CIO i legetøjsbranchen. For et enkelt fejltrin kan være kostbart, lyder det fra Kenneth Messerschmidt fra Top-Top, der er nomineret til Årets CIOundbeck har gennem de seneste to år vendt op og ned på it-afdelingen, der er blevet effektiviseret for hundredevis af millioner. Ifølge CIO Claus Thomsen er digitalisering slet ikke en selvfølge i medicinalindustrien.Torben Fabrin står i spidsen for en it-organisation med 220 medarbejdere, der effektiviserer og digitaliserer mejerikoncernen Arla Foods. Det handler om masser af digitale eksperimenter og agilitet, fortæller han i dette interview.Torben Kjær har på fem år flyttet Rambøll fra at være en it-mæssig rodebutik til at være globalt strømlinet. Nu har han skiftet rollen som CIO med ansvar for 200 medarbejdere og it-driften ud med strategisk ansvar og krystalkugle.Her kan du se listen med de tidligere års vindere af Årets CIO i Danmark. Læs om CIO'erne og deres arbejde ved at klikke på personens navn herunder.