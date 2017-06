Morgen-briefing: Medarbejder hev forkert kabel ud hos British Airways / B&O og Libratone bliver strategiske samarbejdspartnere' med Apple / Ny it-sikkerhedsuddannelse i Aarhus

Medarbejder hev forkert kabel ud hos British Airways. B&O og Libratone bliver ‘strategiske samarbejdspartnere' med Apple. Ny it-sikkerhedsuddannelse i Aarhus. Anbefalinger til genbrug til regeringen i dag. Vivino lander kæmpe-underskud - men er tilfreds.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder onsdag morgen.Det var en menneskelig fejl, der lå bag det store it-nedbrud hos flyselskabet British Airways for en uges tid siden.Nedbruddet førte til massive forsinkelser og aflysninger af fly og kostede selskabet flere hundrede millioner kroner.Der har været flere spekulationer om årsagen, men nu meddeler selsakbet, at det faktisk ‘blot' var en medarbejder, der kom til at afmontere et kabel, hvilket afbrød strømmen til selskabets datacenter i Heathrow-lufthavnen.Problemerne opstod, da medarbejderne omgående tilsluttede kablet igen. Det fik systemerne til at crashe helt og skabte ‘fysisk skade på systemerne.'British Airways har to datacentre, der spejles, og forskellige it-eksperter er over for BBC skeptiske overfor meldingen. De mener ikke, at et strømudfald af denne type burde kune lægge begge datacentre ned samtidig.Struer-virksomheden B&O samt højttaler-producenten Libratone ndgår strategisk samarbejde med Apple, lyder det fra USA, hvor Apple i disse dage er vært ved selskabets store, årlige udvikler-konference, WWDC.Konkret betyder det, at B&O og Libratones trådløse højttaler-systemer vil understøtte det nye Apple AirPlay 2, der afspiller via såkaldt multiroom-funktionalitet.Erhvervsakademi Aarhus åbner ny it-sikkerhedsuddannelse til sommer. Uddannelsen kan tages på både fuldtid og deltid og giver titlen som professions-bachelor i it-sikkerhed.Uddannelsen er er ifølge akademiet udviklet i samarbejde med Forsvarsministeriet, Center for Cybersikkerhed og erhvervslivet og fokuserer på de fire kerneområder system- og applikationssikkerhed, netværks- og kommunikationssikkerhed, design af sikre systemer og sikkerhedsledelse.Københavnsk Erhvervsakademi - KEA - har åbnet for optag på en lignende uddannelse. Man skal i forvejen have en it-uddannelse for at kunne komme i betragtning til optagelse på den nye uddannelse.I dag afleverer et rådgivningspanel 27 anbefalinger til regeringen om såkaldt cirkulær økonomi.Anbefalingerne fokuserer på, hvordan vi allerede fra designfasen kan indtænke mulighederne for genanvendelse af materialer i produkter i ikke mindst hardware og elektronik, som vi bruger meget store mængder af."De begrænsede ressourcer er et stort problem for hele verden, og Danmark kan skabe sig et kæmpestort eksportmarked, der kan blive fuldt på højde med de brancher, der henter mia. hjem til Danmark på at levere produkter og know-how i forbindelse med den grønne omstilling," lyder det fra formand Flemming Besenbacher i Børsen. Selskabet bag den danske vin-app Vivino kom ud af 2016 med et underskud på 28 millioner kroner. Sidste år tabte selskabet 26 millioner kroner, og egenkapitalen er negativ.Alligevel er stifter Heini Zachariasen godt tilfreds. Han siger til Børsen , at regnskabet kun viser en lille del af den samlede forretning, og at selskabet er velpolstret.Vivino har i sin levetid fået tilført i alt omkring 250 millioner kroner i kapital og er nu tilstede i syv lande. Appen er blevet downloadet 23 millioner gange.