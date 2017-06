Atea-sagen: Politiansat dømt for bestikkelse

En ansat ved Rigspolitiet blev i første omgang frikendt for bestikkelse i Atea-sagen. Men tirsdag blev han i en ankesag idømt betinget fængselsstraf.

Annonce:



Annonce:

Atea-sagen ruller fortsat, og tirsdag blev en ansat ved Rigspolitiet idømt 20 dages betinget fængsel for bestikkelse i Østre Landsret.Det skriver Børsen Den dømte har været suspenderet fra sit job i et år på grund af sagen, der for hans vedkommende drejer sig om at have modtaget en iPad til en værdi af 6000 kroner fra en Atea-sælger.Manden blev i første omgang frikendt, fordi hans forsvar overbeviste retten om, at han blot havde lånt den pågældende iPad, og at den blev leveret tilbage til Atea efter tre måneder.Men i Østre Landsret blev den forklaring tirsdag skudt ned af nyt bevismateriale, som Bagmandspolitiet har indhentet direkte fra Apple.Den dømte havde nemlig logget på enheden med sit Apple-ID, længe efter at iPaden skulle være leveret tilbage, og på den baggrund konkluderede Østre Landsret altså, at maskinen alligevel ikke kun var til låns.Mandens forsvarer, Andro Vrlic, accepterer dommen, men han mener, at hans klient er blevet forskelsbehandlet negativt, fordi han er ansat ved Politiet."Det er lidt overraskende, at man har brugt så mange ressourcer og mandetimer på den sag, og det er da lidt specielt, hvis det forhold, at man har været ansat i politiet, gør, at man skal underlægges en skærpet vurdering og en lidt anden sagsbehandling fra myndighedernes side, end man ellers har set," siger han.