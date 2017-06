Ny topdirektør i TDC - skal stå i spidsen for TDC Operations og 3.000 medarbejdere

Opdateret: TDC har ansat en ny direktør for TDC Operations, efter at stillingen blev ledig tidligere i år.

TDC meddeler, at bestyrelsen har besluttet at fastansætte Andreas Pfisterer som koncerndirektør for TDC Operations og Chief Technology and Information Officer (CTIO).Andreas Pfisterer har været konstitueret koncerndirektør for TDC Operations og CTIO siden begyndelsen af februar i år.Han bliver nu samtidig medlem af koncerndirektionen med virkning fra 1. juli 2017.TDC Operations er en af de største afdelinger i TDC-koncernen med omkring 3.000 medarbejdere.Det var i februar, at det blev meddelt , at daværende koncerndirektør i TDC Operations, Peter Schleidt, havde besluttet sig for at forlade selskabet.Allerede samme dag meldte telekoncernen ud, at Andreas Pfisterer var udnævnt til konstitueret koncerndirektør for TDC Operations og Chief Technology and Information Officer (CTIO) samt medlem af TDC's Corporate Management Team.Computerworld kunne i sidste uge fortælle, at Peter Schleidt sagde op i TDC, fordi han havde fået en stilling som bankdirektør i Jyske Bank, hvor han kommer til blandt andet at få it- og digitaliserings-ansvaret.Koncernchef Pernille Erenbjerg udtaler i en pressemeddelelse, at den permanente løsning for TDC Operations nu er fundet, og at det sker efter en omfattende proces, hvor en række kandidater fra både ind- og udland - og på lige fod med Andreas Pfisterer - har været i spil."Jeg er utroligt glad for, at vi efter en grundig proces er nået frem til, at Andreas er det bedste match til jobbet. Vi har en klar strategi om at blive de bedste i branchen, og det kræver, at vi har de bedste folk på alle poster. Det er netop, hvad vi får med Andreas," udtaler Pernille Erenbjerg."De seneste måneder har vist, at Andreas med sin internationale profil, solide erfaringer og stærke telco-kompetencer kan skabe markante resultater gennem et tydeligt lederskab, hvor fokus er på at sikre de bedste forhold for kunderne."Andreas Pfisterer selv fortæller, at han glæder sig meget over at fortsætte med at sætte kursen for TDC Operations og den transformationsproces, der er i gang."Operations' godt 3.000 dygtige medarbejdere er en vigtig del af succesen for fremtidens TDC Group.""Jeg har blandt andet prioriteret at få styrket vores lederteam, som skal give medarbejderne mulighed for at yde deres bedste, så vi sammen kan blive de bedste for kunderne," siger han.45-årige Andreas Pfisterer er fra Tyskland. Han har en Master in Economics and Business Administration samt en Master in Computer Science.Andreas Pfisterer har tidligere haft ledende stillinger hos selskaber som spanske Telefonica, tyske E-Plus, hollandske KPN og det tidligere TDC-ejede schweiziske Sunrise Communications.