IBM-gennembrud fører til 5nm processorer: Kan forbedre din batterilevetid markant

IBM's Nicolas Loubet med en 5nm-plade. Foto: IBM.

IBM har sammen med Samsung udarbejdet en metode til at udvikle transistorer på kun 5 nanometer, hvilket kan føre til mere effektive processorer og dermed langt bedre batterilevetid.

Et tværsnit af de nye 5nm-transistorer. Foto: IBM.

Et samarbejde mellem IBM, Samsung og GlobalFounderies kan føre til, at vi i den nærmeste fremtid vil få computere og smartphones med langt længere batterilevetid.Og nej, det har intet at gøre med et nyt superbatteri. Samarbejdet har ført til en ny process til at bygge 5nm-chips, hvilket er et stort gennembrud inden for produktionen af chipsæts.IBM afslørede sidste år en metode til at udvilkle 7nm chips, som Samsung forventes at tage til sig næste år, og selvom det lyder som en lille forskel, er skridtet fra 7nm til 5nm stort.Processen bygger på en teknologi til at samle de microskopiske transistorer kaldet GAAFET. Nuværende chipsæts bygger på FinFET-teknologien, men den kan kun benyttes til at udvikle processorer på 10 eller 7nm. Herefter bliver teknologien for upræcis og vil føre til ustabilitet.Den nye metode er på sin vis mere enkel end FinFET, og en 5nm-chip på størrelse med en fingernegl kan have op til 30 milliarder transistorer modsat en 7nm-chip, der kun vil have 20 milliarder.Til sammenligning havde Intels 14nm Broadwell processorer fra 2014 1,9 milliarder transistorer.Du kan forvente at se 5nm-processorer i computere og smartphones i løbet af 2019. Først i løbet af i år eller starten af 2018 vil vi se 7nm-chips fra blandt andet Samsung.IBM fortæller, at chips baseret på 5nm-teknologi vil være op til 40 procent mere kraftfulde end de nuværende 10nm-chips på markedet med den samme mængde strøm.Det vil føre til mere kraftfulde computere, men måske mere interessant kan den øgede ydeevne også omdannes til bedre batterilevetid. Ved at blive på samme ydeevneniveau som de nuværende 10nm-chips, vil en 5nm-processor benytte 75 procent mindre strøm.Den nye teknologi kan desuden i teorien bruges til at producere chips helt ned til 3nm, men det er først længere ude i fremtiden.Du kan læse en mere udførlig forklaring på, hvordan IBM har udarbejdet processen til at udvikle 5nm chips her det britiske medie Arstechnica