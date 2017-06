Han er den nye gulddreng i den danske it-branche: Skovler mere end en halv milliard kroner ind på et år

Pengene vælter ned i Netcompany-boss André Rogaczewskis lommer. Sidste år indkasserede han mere end 500 millioner kroner.

FSN Capital, der lagde omkring 1,1 milliarder kroner på bordet i december 2015.

En årsindtægt på en halv millard kroner. Det lyder som et vanvidscenarie, hvor man rammer alle rigtige på en Eurojackpotkupon og udløser den helt store gevinst.Det er dog ikke en lottokupon men derimod et salg af Netcompany-aktier til en norsk kapitalfond i 2015, der har gjort den årsindtægt til virkelighed for André Rogaczewski, der er direktør og medstifter af Netcompany.Regnskabet for André Rogaczewskis personlige holdingselskab viser, at han sidste år landede et resultat efter skat på lige knap 543 millioner kroner. Det er en voldsom stigning fra året før, hvor resultatet "blot" udgjorde 27 millioner kroner.Det bugnende resultat for 2016 på knap 543 millioner kroner gør, at André Rogaczewskis personlige holdingselskab nu er foret med mere end 660 millioner kroner.Pengene stammer højst sandsynligt fra salget af halvdelen af selskabets aktier til den norske kapitalfond