Microsoft lukker og slukker for Skype på række Windows-enheder

Fra juli er det slut med Skype på en lang række enheder, heriblandt Windows-telefoner og smart-tv.

Har du en Windows 10 Mobile, vil du stadig kunne bruge Skype, men ikke længere i den indbyggede SMS-app. I stedet skal du bruge den dedikerede Skype-app.

Fra den 1. juli vil du ikke kunne bruge Skype-klienten på Windows Phone og Windows 10-telefoner, Windows RT-maskiner og smart-tv'er.Microsoft meldte allerede ud i juli sidste år, at planen var at droppe supporten af Skype på Windows Phone 8 og 8.1 sammen med andre ældre systemer såsom Windows RT.Nu er Microsoft begyndt at sende advarselsmails ud til brugere, der stadig anvender en af de gamle platforme.Ud over Skype til de ældre Windows-telefoner stopper Microsoft også understøttelsen af Skype i sin indbyggede 'messaging'-app (SMS-appen) på Windows 10 Mobile-platformen.Har du en Windows 10 Mobile-enhed vil du stadig kunne bruge Skype, men kun via den dedikerede Skype-app.Microsoft stopper også understøttelsen af Skype på smart-tv'er, men vil stadig kunne tilgå chat-tjenesten via Microsofts webklient.Hvorfor? Microsoft stopper understøttelsen af Skype på de ældre platforme for at rydde op i sit bagkatalog af legacy-apps.Microsoft begyndte for fire år siden at omdanne Skype fra at være et peer-to-peer-baseret chatsystem til at have en mere moderne cloud-orienteret infrastruktur, hvilket blev fuldendt tidligere i år.Derfor er Microsoft begyndt at stoppe for understøttelsen af de gamle apps og programmer, der stadig bygger på den gamle arkitektur.Og så må Skype til de ellers loyale Windows Phone-brugere altså dø.For nylig løftede Microsoft også sløret for det nye Skype, en mere hip og forbrugerorienteret chat-app, der er bygget op fra bunden med Snapchat-lignende funktioner og Instagram-agtige elementer.Den nye Skype-app vil snart være at finde på Android og iOS, men først senere vil den komme til Windows-computere og Mac-maskiner.