Medie: Russiske hackere kan have antændt stor krise i Mellemøsten

Russiske hackere mistænkes for at stå bag et hackerangreb, der har medvirket til at antænde en storpolitisk krise i Mellemøsten.

Efterforskere fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, mistænker russiske hackere for at stå bag et hackerangreb mod det statslige nyhedsbureau i Qatar.Her har hackerne ifølge den amerikanske tv-station CNN publiceret en falsk nyhedshistorie, som har medvirket til at antænde en storpolitisk krise, der i øjeblikket raser på den arabiske halvø.Ifølge CNN har hackerne fået adgang til it-systemerne hos Qatars statslige nyhedsbureau, hvilket har gjort det muligt at udsende nyheden.Den amerikanske tv-station rapporterer, at FBI har sendt et hold efterforskere til Qatars hovedstad Doha, hvor de hjælper med at efterforske sagen.Nyheden, som angiveligt er blevet plantet af russiske hackere, blev den 23. maj udsendt af Qatar News Agency.I nyheden bliver Qatars statsoverhoved tilskrevet en række opdigtede citater, der er positive overfor Iran og Israel, og samtidig bliver statsoverhovedet citeret for at så tvivl om, hvorvidt den amerikanske præsident Donald Trump vil være i stand til at blive siddende som præsident i hele sin embedsperiod.Kommentarer, der er stærkt kontroversielle på den arabiske halvø, hvor Qatars naboland Saudi Arabien i øjeblikket er involveret i en koldkrigslignende konflikt med Iran.Efterfølgende har Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten, Bahrain og Yemen indført sanktioner mod Qatar, der blandt betyder, at diplomater og statsborgere fra Qatar er blevet truet med udvisning samtidig med, at flyruter til Qatar er blevet indstillet.Landene kræver blandt andet, at Qatar øjeblikkeligt indstiller alle sine diplomatiske forbindelser med Iran, og de beskylder samtidig Qatar for at finansiere terrorisme."Alle anklagerne er baseret på misinformation, og vi mener at hele denne krise baserer sig på misinformation," siger Qatars udenrigsminister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani til CNN.Ifølge CNN menes hackerangrebet at være motiveret af et ønske om at skabe splid mellem nogle af USA vigtigste allierede i Mellemøsten, hvor både Saudi Arabien og Qatar er vigtige strategiske partnere for USA.Eksempelvis huser Qatar den amerikanske luftbase Al Udeid Air Base, der er en af de største amerikanske militærbaser i Mellemøsten.Metoden har visse lighedspunkter med den, der blev anvendt i den amerikanske valgkamp, hvor russiske hackere ligeledes blev beskyldt for at stå bag spredningen af falske nyheder,Det er ikke første gang, at russiske hackere mistænkes for at stå bag hackerangreb mod medievirksomheder.I april 2015 blev den franske tv-station TV5 Monde udsat for et angreb, hvor stationens tv-signal blev afbrudt i adskillige timer, og samtidig blev kanalens hjemmeside, og Facebook-side overtaget af en gruppe, der kaldte sig selv for Cyber Caliphate.Gruppen hævdede at repræsentere terrorgruppen Islamisk Stat, men efterfølgende har cybersikkerhedsfirmaet FireEye fundet ud af, at angrebene kom fra IP-adresser med relation til den russiske hackergruppe Fancy Bear.Det gættes på, at det russiske motiv dengang var at skabe frygt i den franske befolkning og dermed medvirke til en destabilising af landet, der gennem de seneste år har været udsat for adskillige blodige terrorangreb.