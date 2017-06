Dansk it-startup klar til at hente millioner børsen: Gør klar til international stor-offensiv

Det danske it-startup Conferizes aktier bliver fredag morgen for første gang udbudt til salg på minibørsen Nasdaq First North Copenhagen.Det skriver Børsen Conferize står bag en social onlineplatform, der bruges til konferencer og events, og målet med børsnoteringen er i følge Børsen at rejse mellem 20 og 35 millioner kroner, der skal bruges til at markedsføre platformen internationalt."Intentionen med noteringen på First North er at accelerere væksten i brugerskaren gennem udvikling og international markedsføring af platformen," lød det i en pressemeddelse fra virksomheden i sidste måned.Der er ikke første gang, at Conferize barsler med planer om en børsnotering.Allerede sidste år meddelte virksomheden, at den var på vej med en børsnotering, men dengang blev planerne aflyst på grund af "strategiske overvejelser."Conferize blev stiftet i 2012, og så sent som i marts måned tiltrådte den tidligere administrerende direktør i Oticon, Lars Kolind, som investor sammen med Allan Søgard Larsen. De to lagde ifølge Børsen til sammen 16,2 millioner kroner i ny kapital.Penge som altså nu bliver suppleret med et større millionbeløb fra børsnoteringen.