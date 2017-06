Nu går spillet i gang om trecifret millionordre til ATP: KMD er sat uden for døren

Foto: ATP

Slutspillet er i gang om, hvem der skal levere det nye it-system til ATP til en værdi af 320 millioner kroner. En ting er sikkert: KMD får ikke ordren.

320 millioner kroner. Så meget kæmpes der om, når ordren på et nyt it-system til ATP til administration af social pension i den nærmeste fremtid tildeles.



Hos ATP bekræfter Henrik Andersen, der er projektchef for pension, at man er kommet et skridt videre i udbudsprocessen.

Netcompany, CSC, IBM og EG, så man kan godt tænke sig, at netop disse selskaber nu øjner muligheden for at score ATP-ordren på op mod 320 millioner kroner.

"Nu er vi påbegyndt evalueringen af de tilbud, der er kommet ind. Vi er ikke færdige endnu. Det er en længere proces. Det tager lidt tid," siger han.Han kan dog ikke give nogle indikationer på, hvor lang tid, det kommer til at tage, før det ligger fast, hvem der skal have opgaven.Det er ikke kun det tidsmæssige perspektiv, som ATP ikke ønsker at belyse. Heller ikke, hvor meget interesse og hvilke aktører, der har budt på opgaven, ønsker Danmarks største pengetank at oplyse."Det kan vi ikke sige noget om." siger Henrik Andersen og fortsætter:"Vi melder ikke noget ud omkring mængden af interesse, og hvad vi har fået ind, og hvem det er og så videre."Den opgave, ATP skal have løst, består af et it-system til at håndtere og udbetale social pension for Udbetaling Danmark.Derfor er der heller ikke nogen tvivl om, hvilken rolle systemet har for ATP, der med ordren på 320 millioner kroner lægger op til, at det er afgørende at vælge den rigtige leverandør."Løsningen er forretningskritisk for ATP, idet løsningen er af betydning for borgeres forsørgelsesgrundlag og i øvrigt har stor offentlig bevågenhed," står der i udbudsmaterialet.En ting er dog sikkert i forhold til kampen om det trecifrede millionbeløb. KMD vinder ikke ordren.Det kan siges med sikkerhed, efter den danske it-gigant fik sparket af ATP. I det nye udbud af systemet til social pension har ATP aktiveret udbudslovens paragraf 137, der udelukker KMD, så det er helt sikkert, at KMD ikke vinder ordren.Da KMD i sin tid vandt ordren bød, erfarede vi på Computerworld, at den danske it-mastodont underbød den oprindelige ramme med omkring 120 millioner kroner.Ordren vandt KMD foran