Kaspersky i frontalangreb på Microsoft og Windows Defender: "Microsoft benytter tvivlsomme metoder"

Sikkerhedsleverandøren Kaspersky anklager Microsoft for at benytte ufine metoder til at promovere Windows Defender-softwaren i Windows 10.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Det er langt fra alle, der er lige begejstrede over Microsofts Windows Defender og måden, softwaren er koblet sammen med Windows på.For nogle måneder siden fremlagde Kaspersky Lab-stifter og -direktør, Eugene Kaspersky, en hård kritik af Microsoft."Vi mener, at Microsoft har udnyttet sin dominerende position på markedet for operativsystemer til at skabe konkurrencemæssige fordele for egne produkter," udtalte han."Virksomheden forsøger at prakke brugerne Defender på, hvilket ikke er en fordel, når man ser det ud fra at skulle beskytte en bruger mod cyberangreb," lød det fra Eugene Kaspersky, der henviste til, at Windows Defender ofte ikke klarer sig særligt godt i forskellige antivirus-test.Kaspersky Lab rettede i første omgang henvendelse til myndighederne i Rusland i håbet om på den måde at kunne tvinge Microsoft til at stoppe med, hvad Kaspersky betegner som brud på konkurrencereglerne.Nu intensiveres tvisten mellem Kaspersky og Microsoft. I et nyt blogindlæg meddeler Eugene Kaspersky, at der nu er indgivet officielle klager til Europa-Kommissionen og til de tyske konkurrencemyndigheder."Vi ser meget tydeligt - og er klar til at bevise det - at Microsoft bruger sin dominerende position på markedet for operativsystemer voldsomt til at promovere sin egen - underlegne - sikkerhedssoftware (Windows Defender) på bekostning af brugernes eget valg af sikkerhedsløsning.""Sådan en promovering er forbundet med tvivlsomme metoder, og vi vil gøre konkurrencemyndighederne opmærksomme på disse metoder," lyder det fra Eugene Kaspersky.Microsoft har efter den seneste udmelding fra Kaspersky udsendt en officiel udtalelse til en række medier, heriblandt Techspot . Her skriver Microsoft:"Microsofts primære mål er at holde kunderne beskyttet, og vi er sikre på, at sikkerhedsfunktionerne i Windows 10 er i overensstemmelse med konkurrencereglerne.""Vi er altid interesserede i feedback fra andre virksomheder, og vi er dybt engagerede med antimalware-leverandører og har foretaget en række handlinger for at adressere deres feedback.""Vi kontaktede Kaspersky direkte for nogle måneder siden og tilbød at mødes direkte på topleder-niveau, men mødet er ikke blevet afholdt endnu," lyder det desuden fra Microsoft.