Overvejer du ny smartphone? Måske bør du vente - to nye spændende (og billigere) telefoner på vej i juni

Foråret og den tidlige sommer er som altid fyldt med nye smartphones klar til at erstatte dit gamle hakkebræt, men inden du stormer ud og køber den nye Samsung S8, så kig lige med her. Der er godt nyt på vej

Den seneste OnePlus 3T er den første OnePlus-telefon, som kunne købes i danske butikker, efter at 3 tog telefonen til sig. Foto: OnePlus.

Honor 8 var en af sidste års bedste telefoner til prisen i kategori med OnePlus 3T. Foro: Huawei/Honor

Leder du efter en ny smartphone i Android-regi, er det altid godt at se efter den i de sene forårsmåneder eller den tidlige sommer.Samsung har lanceret sin Samsung Galaxy S8 , Sony sine Xperia XZs og XZ Premium , HTC sin seneste HTC U 11 , LG sin LG G6 og Huawei sin Huawei P10 Men inden du stormer ud og køber dig en Samsung Galaxy S8 eller LG G6, bør du måske vente lidt.Der er to store lanceringer på vej i juni, som måske ikke er bedre end Samsungs S8, men højst sandsynlig langt billigere.Den 20 juni har kinesiske OnePlus inviteret til stort lanceringsevent flere steder i verden, heriblandt Danmark, hvor OnePlus 5 lanceres.Der har været rigeligt at læk og rygter om telefonen fra OnePlus, der stadig langt fra sælger lige så mange telefoner som de store giganter, men som på få år er blevet et etableret brand for entusiaster.Det forventes, at telefonen vil være udstyret med Qualcomms hurtigste Snapdragon 835-processor som de andre top-modeller på markedet, og at telefonen vil komme med hele 6 BG RAM og 128 GB lagerplads. Det rygtes i hvert fald.Skærmen bliver formodentligt igen en 5,5 tommer stor AMOLED-skærm med enten en FullHD- eller QHD-opløsning.Derefter går der rygter omkring kameraet. Blandt andet rygtes OnePlus 5 at få et dobbelt kamera-setup ligesom Huawei P10, LG G6.Det mest opsigtsvækkende ved OnePlus er prisen. OnePlus har siden sin begyndelse formået at sælge telefoner, der kun er få skridt efter toptelefonerne, men til en langt lavere pris.Eksempelvis kostede Samsung Galaxy S7 ved lancering sidste år knap 5.500 kroner. OnePlus 3 kostede 3.000 kroner med en tilsvarende processor.Sidste år lancerede Honor sin Honor 8, en 5 tommer stor smartphone til 3.500 kroner (nu 2.100 kroner) der overraskede aldeles positivt hos Computerworld såvel som andre tech-medier verden over.Huawei/Honor har inviteret til event i Berlin d. 27 juni via Twitter, hvor Honor skriver, at man kan komme og se hvordan "Honor lyser op i natten." Det kunne tyde på et bedre kamera i aftentimerne.Honor har ligesom OnePlus været et billigere alternativ til dem, som ikke har lyst til at smide 5.000-6.000 kroner efter en smartphone. Huawei har i sine Honor-telefoner benyttet hardware og software fra sine P-telefoner (den seneste hedder P10) og forbedret eller genbrugt det i Honor-skallen til en lavere pris.Det betyder, at du kan formodentligt kan forvente en af Huaweis egne Kirin-processorer i topklassen sammen med en 5,2 tommer skærm med fullHD-opløsning og et af Huaweis dobbeltløbede kameraer.Du kan også forvente en lignende pris som ved lanceringen af Honor 8 - omkring de 3.500 kroner.Det er helt forståeligt, hvis du har forelsket dig i de kurvede kanter på en Samsung Galaxy S8, den lange skærm på en LG G6 eller den næsten flydende glasbagside på en HTC U 11, men de kommende telefoner fra Huawei eller OnePlus kunne meget vel være et godt alternativ til en billigere penge.