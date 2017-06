TDC ramt af netværksproblemer - meldinger om problemer med både mobil, bredbånd og tv

TDC er onsdag eftermiddag ramt af netværksproblemer flere steder i landet. Meldinger om problemer med både mobil, bredbånd og tv.

Annonce:



Annonce:

"Vi oplever i øjeblikket en markant stigning på indgående opkald," skriver Yousees kundeservice til en kunde via Twitter.





"Hele landet kan opleve driftsforstyrrelser på Bredbånd og Telefoni. Vi arbejder på at identificere fejlen."





"En fejl på teknisk udstyr i dit område kan desværre betyde, at du i øjeblikket kan opleve driftsforstyrrelser på Bredbånd, Tv og Telefoni," lyder den typiske melding til kunderne forskellige steder i landet.

TDC/Yousee ser i øjeblikket ud til at have flere større problemer på sine netværk.Samtidig har blandt andre IPvision, der anvender TDC's netværk, udsendt denne meddelelse til kunderne:IPvision skriver videre om en mulig baggrund for problemerne, der kan ramme mobilbrugerne:"TDC laver en teknisk omlægning af 1800 MHz-frekvensbredbånd i mobilnettet for 2G og 4G den 8. juni.""Der vil torsdag den 8. juni 2017 i tidsrummet fra 00:00 til 07:00 blive gennemført en teknisk omlægning af 1800 MHz-frekvensbåndet i mobilnettet for 2G og 4G. Denne omlægning vil påvirke hele landet.""Kunderne vil opleve mindre forstyrrelser i mobilnettet under og dagene efter omlægningen."På Yousees Facebook-side melder flere kunder i øjeblikket om problemer med at se tv via Yousee og også om problemer med mobiltelefoni og bredbånd, så umiddelbart er der problemer flere steder hos telekoncernen.I weekenden var TDC/Yousee også ramt af store bredbånds-problemer på blandt andet Sjælland.Det er ikke umiddelbart muligt at se via Yousees driftsinformation, at der skulle være landsdækkende problemer i øjeblikket.Under driftsinformation i selskabets erhvervskundeservice er der dog 104 meldinger om problemer med både bredbånd, tv og telefoni i øjeblikket.Computerworld følger sagens udvikling.