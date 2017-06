Københavns Kommune bombarderes med DDoS-angreb: Men et enkelt trick har fået løst problemet

Københavns Kommune rammes af stadig flere DDoS-angreb - flere end 100 i 2016 alene. Men en fuldstændig standardiseret tjeneste har fået problemet under kontrol.

Hackere har set sig sure på Københavns Kommune.I 2016 eksploderede mængden af DDoS-angreb, og hovedstads-kommunen blev ramt mere end 100 gange.Derfor var man nødt til at stramme sikkerheden for at undgå forstyrrelser på kommunens mange hjemmesider, der blandt andet er indgang til det offentlige for mere end en halv million mennesker.Det viste sig heldigvis at være ret ligetil.Ifølge Jens Ingemann, der er kontorchef i IT-sikkerhed og videnscentre hos Københavns Kommune, har man stort set fået bugt med problemet blot ved at slå såkaldt "DDoS-mitigering" til hos sin internetudbyder."DDoS-mitigering giver ingen garanti, men det har haft en betydelig positiv effekt," siger han til Computerworld.DDoS-mitigering fungerer kort fortalt ved, at den indkommende internet-trafik analyseres af et system hos leverandøren.Systemet leder efter mønstre, der kan tyde på et DDoS-angreb, og hvis et angreb finder sted, bekæmpes det automatisk med forskellige metoder.Det kan for eksempel være at standse al trafik fra specifikke lande eller områder, og ifølge Jens Ingemann har angrebene ikke generet kommunen, siden man begyndte at bruge DDoS-mitigering i starten af året.På trods af, at der stadig angribes."Angrebenes effekt har været minimal, og det viser, at beredskabet virker," siger han og tilføjer, at det tilsyneladende er tilfældigt, hvilke dele af kommunens netværk, hackerne angriber."Vi har ikke registreret, at de er gået efter noget bestemt."