Danske iværksættere løfter sløret: Disse karriereråd hjalp os med at få succes

En række danske iværksættere og it-folk deler ud af de råd, der har gjort en forskel i deres karriere.

Der findes naturligvis ikke nogen skudsikker opskrift på succes.Men de fleste mennesker har undervejs i deres karriere fået mindst ét godt råd, som de har taget til sig.Her på Computerworld har vi derfor bedt en række danske iværksættere dele deres bedste råd med alle os andre.Nogle af rådene handler om, hvordan du opnår succes, mens andre handler om, hvordan du håndterer det, når din succes udebliver.Den danske iværksætter Martin Thorborgs råd af er et af de sidstnævnte.Martin Thorborg blev i en tidlig alder kendt som stifter af søgemaskinen Jubii, og for mange danskere blev han hurtigt billedet på den succesrige internet-iværksætter.Men et af de bedste råd, som Martin Thorborg har fået, er, at man skal finde roen i det, man laver nu, og ikke lade sige gribe af panik og utålmodighed, når man ser, at andre folks karrierer har mere fart på end ens egen."Det råd har givet mig en masse ro i kroppen og evnen til at se alt i det lange perspektiv," lyder det fra Martin Thorborg.Han forklarer desuden, at han i dag møder alt for mange mennesker, der bruger ressourcer på at skele til andre menneskers karriere."De kigger på jævnaldrene og ærgrer sig over, at de ikke selv er nået længere i deres karriere. Men det skaber kun utilfredshed. I stedet skal du kigge på alle de andre ting i dit liv, der måske reelt har en højere værdi. Er det vigtigere at få en høj stilling i en ung alder end at leve livet og opleve verden? Jeg tror det ikke," lyder rådet fra Martin Thorborg.Den danske iværksætter Jonathan Løw har gjort sig lignende erfaringer.Han har blandt været med til at stifte virksomhederne engodsag.dk og Sprout, og derudover har han arbejdet som investeringsrådgiver i startup-investeringsfonden Accelerace.I dag arbejder han blandt andet som foredragsholder og rådgiver. I den forbindelse samarbejder han med flere danske elite-idrætsfolk."Her har blandt OL-sølvvinder Sara Slott fortalt, at det først var efter, hun droppede idéen om, at hun kun var en succes, hvis hun vandt på atletikbanen, at hun virkelig begyndte at toppræstere.""Sådan er det også med ens job og karriere, tænker jeg. Man skal selvfølgelig helst skal være passioneret og brænde for det, men man skal også minde sig selv om, at der findes andet i livet end det. Så kommer man også nemmere op på hesten igen, hvis man fejler, og det gør de fleste af os jo på et tidspunkt i livet," lyder det fra Jonathan Løw.Han forklarer, at det var et råd, som han godt selv kunne have brugt tidligere i sin karriere."Jeg kan huske, at en god kammerat på et tidspunkt mindede mig om, at mine virksomheder ikke var lig med mig. I 20'erne havde jeg meget travlt med at optimere alt i min karriere. Når én af mine virksomheder ikke klarede sig godt, tog jeg det meget nært," fortæller han.Danske Tine Thygesen er stifter af iværksætter-kollektivet Founders House og har desuden været med til at stifte rejse-appen Everplaces. Hun fik sit mest betydningsfulde karriereråd, da hun arbejdede som "investment banker" i London."Den gang troede jeg stadig, at jeg kunne regne med det traditionelle system af forfremmelser og og træning," fortæller hun.Men på et tidspunkt er der en, der gør hende opmærksom på, at hvis hun for alvor ønsker at transformere sin karriere, må hun tage ansvar for sin egen skæbne og ikke overlade det til finansverdens karrieresystem."Jeg fandt ud af, at jeg selv måtte sørge for at finde læring på nettet, læse bøger og dygtiggøre mig. Det er ikke mindst vigtigt, når man vil i en anden retning end det nuværende job. Så er det alfa og omega, at man er proaktiv og selv skaber sit held ved at opsøge muligheder og mennesker, som måske kan hjælpe. Det var en øjenåbner for mig," fortæller hun.Den danske it-forretningskvinde og iværksætter Natasha Friis Saxberg fik sit bedste karriereråd, da hun i 2002 arbejdede som it-driftschef hos DSB.Her forklarede hendes daværende chef hende, hvor vigtig et værktøj anerkendelse er, når du ønsker at skabe forandringer.I dag er Natasha Friis Saxberg direktør for Ateas innovations-initativ Future Growth, som blandt andet arbejder med at udvikle nye it-løsninger, der kan forbedre behandlinger og patient-oplevelser i sundhedssektoren."Det er vigtigt for mig at gøre en forskel i et større perspektiv, eksempelvis ved at forbedre uddannelse og sundhed eller hjælpe med at accelerere vores evolution gennem teknologi. Den form for forandring kræver ofte store adfærdsændringer, hvilket er svært for mennesket, da det ofte strider mod vores natur. Derfor er det vigtigt at allokere anerkendelsen til de personer, der gør det muligt i systemer, der ofte er tunge" lyder det fra hende.I 2003 startede den danske fysiker Morten Elk et hjemmesidefirma. Det blev hurtigt kendt i Danmark under navnet 123hjemmeside, men efterfølgende er virksomhedens produkter blevet udrullet internationalt, og 123hjemmeside har nu skiftet navn til SimpleSite.Morten Elk har gennem årene modtaget bemærkelsesværdigt få karriereråd, fortæller han."De fleste af de centrale valg og skift er sket, fordi jeg selv ønskede en forandring eller fattede interesse for noget nyt - eller fordi omstændigheder og tilfældigheder provokerede det. Det er nok både en styrke og en svaghed i min karrieremæssige livsbane," oplyser han.Til gengæld har han gennem sin karriere selv gjort sig nogle erfaringer, som han gerne deler med andre.For det første er det hans erfaring, at det er helt afgørende, at du har et lille, tæt netværk af dygtige folk med gode værdier, som du kan vende store beslutninger med. Folk, som også er i stand til at udfordre dig.Derudover påpeger han, at det er afgørende, at du har en passion for det, du arbejder med. Og hvis du ikke kan finde den passion, er det ifølge Morten Elk et tegn på, at du skal lave noget andet.Sidst men ikke mindst anbefaler han, at du tilegner dig det, han kalder for en T-formet kompetenceprofil. Det vil sige en bred, vandret bjælke af kompetencer og interesser, som er suppleret af en snæver, dyb indsigt i ét specifikt område:"Vær dyb ét sted og nysgerrig mange steder," lyder det fra ham.Mogens Nørgaard, der er medstifter af det danske it-selskab Miracle, og som i dag driver iværksætter-firmaet Fair and Square, fortæller, at han gennem sin karriere har fået mange råd.Men kendetegnet for dem er, at de færreste har været brugbare."Enten bliver de gode råd så generelle, at de er ligegyldige, eller de bliver så specifikke, at de er ubrugelige," lyder det fra ham.Han forklarer, at denne type råd ofte kommer fra folk, der sjældent har de nødvendige kompetencer og erfaring til at give seriøs rådgivning."Som regel kommer de fra folk, der ikke selv har ledelseserfaring, eller fra folk der ikke selv har prøvet at starte noget op. I den slags situationer skal man nok bare være høflig og passivt lyttende. Men ligesom jeg ikke bør rådgive landstræneren for vores håndboldlandshold, er jeg ret sikker på, at vedkommende heller ikke har specielt nyttige erfaringer, når det handler om at drive en privat it-biks," slutter Mogens Nørgaard.