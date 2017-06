Morgen-briefing: Beskæftigelsesminister: Sådan skal mit Disruptionråd arbejde / Danmarks bedste CIO kåres i aften / Skatteminister i samråd om nyt it-system til Skat

Beskæftigelsesminister: Sådan skal mit Disruptionråd arbejde. Danmarks bedste CIO kåres i aften. Skatteminister i samråd om nyt it-system til Skat. Conferize bliver noteret på First North. Økonom: Helt ny digital valuta kan overfløddigøre banker.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder torsdag morgen.Under overskriften ‘Sådan skal mit Disruptionråd arbejde' ridser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i Børsen kort sine visioner for det nye Disruptionråd op.Her lægger han vægt på, at rådet er nedsat med henblik på at ruste danskerne og danske virksomheder til en fremtid med ‘mere digitalisering, flere robotter og mere kunstig intelligens."Vi skal sammen arbejde for, at danskerne trygt kan gå fremtiden i møde, at vi skaber gode arbejdspladser, og at vi fremmer et dynamisk erhvervsliv, der kan blive ved med at skabe vækst og velstand i Danmark. En oplagt gevinst er, at digitalisering og robotter kan styrke Danmark som produktionsland. Det giver os mulighed for lettere at konkurrere med lande, der har lavere lønomkostninger end os", skriver han.Computerworld, IDC og Dansk IT kårer i aften Danmarks bedste CIO, Årets CIO 2017. Vinderen skal findes blandt de fem it-chefer, der er blevet nomineret til titlen.Årets CIO 2017 bliver del af en eksklusiv gruppe af dygtige CIO'er, som bærer titlen, som er blevet uddelt siden 2006.Du kan læse mere om de fem nominerede CIO'er her. En af dem vinder prisen i aften.Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er blevet kaldt i samråd af Socialdemokraterne om det allerede stærkt forsinkede skattesystem, eKapital."Det er meget problematisk, at der igen er den her type problemer med it-systemer, der dels koster mere at udvikle, men som også giver et tab af indtægter, så længe det ikke er på plads," siger socialdemokraternes skatteordfører og medlem af finansudvalget, Jesper Petersen, til Ekstra Bladet.



C omputerworld kunne for en uges tid siden på baggrund af sagsakter afsløre, at eKapital steg voldsomt i pris.It-virksomheden Conferize, der står bag en social platform til konferencer og lignende, lader sig børsnotere på First North-børsen i København, skriver Børsen. Noteringen forventes at udløse mellem 20 millioner og 35 millioner kroner. Tidligere Falck-topchef Alan Søgaard Larsen samt tidligere Oticon-chef Lars Kolind har også skudt penge ind i virksomheden.Den helt nye digitale valuta SmartToken kan på sigt helt overfløddigøre bankerne, mener den belgiske økonom, Bernard Lietaer.Ifølge Business mener han, at Bitcoin kun er nyttig, hvis man vil spekulere, mens SmartToken gør det muligt at handle eller veksle penge uden om banker og andre mellemmænd.