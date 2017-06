Power har siden sin debut gjort et voldsomt indhug i markedet for elektronik. Ambitionen er, at virksomheden skal fortsætte med at vokse de kommende år.

Power runder milepæl og bliver i det høje gear: Vil vokse med en milliard kroner om året

Efter blot to år på markedet har elektronikkæden Power rundet en omsætning på en milliard kroner om året. Nu er planen at øge toplinjen med yderligere en milliard kroner om året de næste tre år.

"Vi har lagt alle problemerne bag os. Vi er på et godt spor og kommer til at vokse med en milliard om året i de næste tre år frem," siger Jesper Boysen, der er administrerende direktør i Power til Børsen



Siden Power slog dørene op til sin første butik i midten af august 2015 er det gået stærkt for den relativt nye spiller på det danske elektronikmarked.Power har ædt sig ind på konkurrenterne, og har nu en betragtelig andel af markedet. Ambitionen er at vokse med en milliard kroner om året de kommende år. Det skriver Børsen Ideen bag Powers forretningsmodel er løbende at tilpasse sig konkurrrenternes priser på elektroniske skilte i butikken.Ambitionen er nu i følge Børsen , at Power skal omsætte for 4,6 milliarder i 2019 og samme år levere det første driftsoverskud.

