Kommune stærk utilfreds med Microsoft: "Meget ærgerligt, at Microsoft insisterer på at fastholde en licensmodel fra en anden tid"

Thisted Kommune er fanget i mellem to licensmodeller hos Microsoft. Det er både dyrt og hæmmende for den store vision om mobilitet hos medarbejderne, som Microsoft selv priser, lyder kritikken.

I Thisted Kommune er ambitionerne store, når det kommer til, hvordan kommunens it-setup skal skrues sammen.De ansatte skal kunne tilgå deres arbejdsstation internt og ekstern via et virtualiseret skrivbord.På den måde bliver de ansatte mere mobile og kan tilgå deres arbejdsplads alle steder fra.Men Microsofts egne licensregler spænder ben for den strategi. Det skriver KITA "Dette er ikke et teknisk spørgsmål, men udelukkende et spørgsmål om, under hvilke licensregler Microsoft vælger at sælge deres produkter. Bruger licensering er den rigtige model i en verden, hvor man ønsker at understøtte fleksibilitet og mobilitet hos sine brugere, og så er det meget ærgerligt, at Microsoft insisterer på at fastholde en licensmodel fra en anden tid," siger Jette Ganzler Kristensen der er digitaliseringschef i Thisted Kommune til KITA Ideen er ellers også god nok.Løsningen i Thisted Kommune er sat op med Office 365 fra Microsoft og et virtualiseret skrivebord fra Citrix, men nu sidder Thisted Kommune fast i en dyr licensklemme.Det skyldes, at flere af de centrale løsninger fra for eksempel KMD ikke understøttes af Office 365.Derfor er kommunen nødsaget til også at installere Office 2016, og det er her, at problemet opstår.Office 365 er kører via en brugerlicens, mens licensen til Office 2016 er bundet op på det device, det installeres på.Det spolerer den store mobilitetsstrategi, der er lagt i Thisted Kommune.Kommunens digitaliseringschef er stærkt utilfreds med, at kommunen bliver 'belønnet' med en ekstra-regning, når den forsøger at følge tendenser om mobilitet.Microsoft forklarer til KITA , at man er i gang med en omstilling, og at det er beklageligt, at nogle brugere bliver fanget i omstillingen.