Derfor hylder vi Torben Kjær, CIO i Rambøll: Det handler ikke kun om it-hygiejne, men om meget større ting

"Man bliver nødt til at vove noget", var svaret, da jeg, som en del af juryen bag Årets CIO for nyligt besøgte 2017-vinderen, Torben Kjær, hos Rambøll.For Torben Kjær betyder det at vove, at han i foråret slap tøjlerne til den daglige ledelse af Rambølls globale it-afdeling.I stedet leder Torben Kjær nu et tomands-team, som arbejder direkte med at rådgive, udfordre og facilitere den digitale transformation i Rambøll - med direkte reference til Rambølls CEO.Det er et unikt job, som man ikke kommer sovende til, og Torben Kjær har da også vist, at han mestrer den klassiske drift i it-afdelingen.På få år har Torben Kjær løftet et fragmenteret it-miljø og gjort det til en ægte global it-organisation.Undervejs har han etableret fælles platforme, reduceret omkostningerne år for år, skabt it-køreplaner for forretningens opkøb og skabt en arbejdsglæde, som har gjort medarbejderomsætningen til en af de laveste i Rambøll-koncernen.Det er stærkt. Det er flot. Men det er også, hvad der forventes af en top-CIO i en af Danmarks større virksomheder.For selvfølgelig er hygiejnefaktorer som styr på drift, omkostningsbevidsthed og gode lederegenskaber afgørende.Men som det seneste års mange CIO-skift viser, så skal der mere til. Måske er det i virkeligheden mere eventyrlyst, mere opstartstankegang, mere 'fail fast' og mere vilje til at vove noget.It skal ikke bare understøtte forretningen - it er forretningen i en tid, hvor vi alle uanset branche er softwarevirksomheder - og hvor software, som investoren Marc Andreessen formulerede det, 'is eating the world'.For de ambitiøse er det derfor også ekstra interessant, når direktøren for Dansk IT, Rikke Hvilshøj, for nylig i Computerworld kunne fortælle, at de danske topledere i den seneste IT i Praksis-undersøgelse udtrykker ønske om, at deres CIO'er i højere grad deltager i at fastlægge forretningsstrategien og i at understøtte dem i at tage beslutninger.Det er dog nok tvivlsomt, om de samme topledere er parate til at prioritere de opgaver over stabil drift, for uanset hvor højt du er i virksomhedens hierarki, er du som it-mand aldrig bedre end direktørens seneste oplevelse med sin pc.Derfor er det også spændende, når Torben Kjærs samarbejdspartnere i Rambølls forretningsled fremhæver hans evne til at etablere en stærk governance-struktur og samtidig fremhæver, at han er manden, som er den første til at erkende, at samme governance kan slå idéer ihjel, hvis ikke man passer på.Der skal andre strukturer til for at sikre innovationen gode vilkår internt.Den balance mellem det sikre og det satsende er opskriften på Årets CIO 2017.