Disse iPhones får ikke iOS 11 til efteråret

Apples næste store opdatering, iOS 11, udkommer til efteråret, men det er ikke alle iPhones og iPads, som vil modtage opdateringen.

Oversigt over de iOS-enheder, som vil modtage den nye iOS 11-opdatering. Foto: Apple.

iOS 11 udkommer traditionstro til september i forbindelse med lanceringen af den næste iPhone.Men ligesom ved alle tidligere opdateringer af iOS, er der også i år en række iOS-enheder, som ikke bliver opdateret.iPhone 5 og 5C-enheder og ældre vil ikke kunne opdateres til iOS 11. Det samme gælder iPad 4 og ældre iPads og iPods ældre end sjette generation.Eller sagt på en anden måde: Har du en iPhone eller iPad fra2013, så er der ingen iOS 11-kærlighed til dig.iOS 11 kommer kun til iOS-enheder med en 64-bit processor.Apple gik over til 64-bit i forbindelse med benyttelsen af A7-processoren i sin iPhone 5S.Apple ryder i samme omgang grundigt op i sin App Store, hvor alle 32-bit apps bliver fjernet.Du kan se under dine indstillinger > Generelt > Om > Apps, hvilke af dine apps, der stadig er 32-bit og ikke 64-bit og håbe på, at de når at blive opdateret inden september.Den kommende opdatering vil heller ikke indeholde de samme funktioner på alle enheder.Apples nye ARKit (augmented reality-funktioner), vil eksempelvis kun fungere på iPhone 6S og nyere, iPad Pro, den nye iPad (2017) og iPhone SE.