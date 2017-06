Ledere vælter ind på it-uddannelse på ITU: Kraftig stigning i ansøgere til master-uddannelse

Antallet af ansøgere til IT-Universitets master-uddannelse i it-ledelse stiger voldsomt, lyder det fra universitetet.

Antallet af ansøgninger om at blive optaget på IT-Universitetets master-uddannelse i it-ledelse er steget med hele 68 procent i år i forhold til i fjor, lyder det fra IT-Universitetet.Universitetet har i år modtaget 57 ansøgninger om at blive optaget på master-uddannelse, meddeler det I 2016 modtog universitetet 34 ansøgninger til de i alt 45 pladser på deltidsuddannelsen, som koster små 100.000 kroner og tager fire semestre at gennemføre.Ifølge IT-Universitetet er omkring halvdelen af ansøgerne er ansat i det offentlige."Der er virkelig kommet fokus på digitaliseringen af den offentlige sektor, og det er en anden type digitalisering end tidligere. Man er på vej væk fra store fagsystemer og skal i stedet til at bruge de nye eksponentielle teknologier, som alle taler om, altså robotteknologi, kunstig intelligens, big data og så videre," lyder det fra Stig Lundbech, der er it-direktør i Københavns Kommune og sidder i det såkaldte aftagerpanel, der er tilknyttet masteruddannelsen, i en udsendt meddelelse fra universitetet.Stig Lundbech var i 2014 nomineret til titlen som Årets CIO. Han og Københavns Kommune oprettede sidste år en særlig Koncern IT-funktion.Ifølge IT-Universitetet er det stigende antal ansøgerne udtryk for, at mange organisationer i dag på tærsklen til den digitale fremtid, der på mange måder kommer til adskille sig fra de metoder, som vi i dag anvender inden for mange forskellige discipliner.Det betyder, at it-cheferne ikke længere kun skal sikre stabil drift, men at de skal forstå forretningen, dens strategier, økonomi, forretningsmodeller og de øvrige discipliner, som normalt er forbundet med mere forretningsmæssig ledelse.Det er noget, som de bedste CIO'er i dag forstår: De har i dag forlængst tilegnet sig forretningens værdisæt og fokus. Omvendt nærmer også forretningens folk sig nu it-afdelingens klassiske områder.Du kan finde nogle eksempler på moderne CIO'ers tankesæt her:Du kan læse mere om master-uddannelsen her.