Barsk besked til softwaretesterne: Jeres dage er talte - I har satset på det forkerte job

"Når udvikling er blevet en ikke-menneskelig aktivitet, og justeringer foretages på sekunder uden omkostninger, vil der ikke være et behov for at hyre et menneske til at lære, teste og mestre et system."

Det er efterhånden ikke nogen hemmelig, at mange af os vil få et ganske andet arbejdsliv, når softwarerobotter, automatisering, machine learning og kunstig intelligens for alvor slår igennem.Udviklingen vil gå stærkt i de kommende år, og også mange it-jobs vil blive forandret eller ligefrem overflødiggjort med maskinernes indtog.Det gælder ikke mindst softwaretesterne, der i årtier har sikret, at der ikke er (for mange) fejl i den software, virksomheder og forbrugere anvender.For især softwaretesterne bliver nødt til at erkende, hvilken vej udviklingen går."Lad mig briste jeres boble: I har satset på den forkerte hest," skriver Capgemini-rådgiver og softwaretest-ekspert Nathalie van Delft i et blogindlæg "Om ikke ret lang tid vil udvikling foretaget af programmører - og det vil sige test, som vi kender det - ikke længere eksistere.""Kode vil blive genereret langt mere effektivt af maskiner, og denne genererede kode vil det ikke ikke være nødvendigt at teste i traditionel forstand.""Softwaretesterens dage er talte," lyder den barske besked fra Nathalie van Delft fra Capgemini.Hun uddyber videre sit budskab:"Ja, jeg tror, at et stort antal softwaretestere vil være uden arbejde inden længe.""Når udvikling er blevet en ikke-menneskelig aktivitet, og justeringer foretages på sekunder uden omkostninger, vil der ikke være et behov for at hyre et menneske til at lære, teste og mestre et system."Capgemini-rådgiveren vurderer, at det antal testere, der vil være behov for i fremtiden, kun vil være et meget beskedent antal i forhold til det nuværende niveau.Hvis man er tester, og man stadig har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, skal man derfor hurtigst muligt begynde at tilegne sig nye kompetencer.Eksempelvis er der behov for folk, der kan indsamle information om, hvordan software og systemer påvirker vores samfund, ligesom også brugervenlighed stadig er afgørende, mener Nathalie van Delft.Den etiske side af brugen af software og data er også et område, hvor maskiner ikke kan erstatte mennesker (endnu), og compliance og lovgivning er også værd at overveje som en karrierevejDerudover kan man med fordel også kigge i retning af test inden for data og indsigt, områder mange virksomheder satser på i disse år."Der vil stadig være behov for at teste og for testere, men de vil skifte til andre områder.""En ting er sikkert: Det vil være enden på softwaretest-verdenen, som vi kender den, og softwaretestere vil være nødt til at ændre sig, hvis de vil forblive relevante," lyder det fra Capgemini-rådgiveren.