Datatilsynet gennemførte blot 51 tilsyn i 2016 - laveste antal i 15 år

Datatilsynet gennemførte i 2016 blot 51 tilsyn. Det er laveste antal i 15 år. Arbejdet med persondataforordning suger kræfter ud af tilsynet.

Datatilsynet gennemførte i 2016 i alt 51 tilsyn, viser tilsynets nye årsrapport. 31 af de 51 tilsyn blev foretaget hos offentlige myndigheder, mens resten var hos private organisationer.Datatilsynet har ikke siden 2000 gennemført så lille et antal tilsyn. Rekorden blev sat i 2002, hvor Datatilsynet gennemførte 114 tilsyn."På alle tilsynene [i 2016, red] har der været anvendt oplysningsindsamling bl.a. ved hjælp af spørgeskema. Overfor otte dataansvarlige har Datatilsynet endvidere fulgt op med besøg," skriver Datatilsynet i årsrapporten.Det meget lille antal skyldes ikke mindst, at tilsynet er optaget af arbejdet med den kommende EU-persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018.Ikke mindst har arbejdet med den netop udgivne betænkning trukket tænder ud."Datatilsynet har i 2016 lagt betydelige ressourcer i arbejdet med at opnå et tilbundsgå-ende kendskab til den databeskyttelsespakke, som i april 2016 blev vedtaget i EU - både herhjemme i regi af Justitsministeriets projektarbejde og internationalt i den såkaldte "Artikel 29-gruppe"," lyder det i årsrapporten.Til Version2 siger konstitueret kontorchef Jesper Husmer Vang, at Datatilsynet ikke kan 'foretage 200 tilsyn og så samtidig ordne alt det, som vi skal."Datatilsynet har sammen med Justitsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen netop udgivet en stor betænkning på mere end 1.200 sider.Betænkningen klarlægger punkt for punkt hvordan EU-persondataforordningen skal fortolkes i forhold til dansk lov.Hertil kommer, at Datatilsynet er i gang med en stor omorganisering, da der er lagt op til, at tilsynet skal have en langt mere offensiv rolle i fremtiden."Samtidig er der med start fra 1. oktober 2016 gennemført en omorganisering af Datatilsynet, der bl.a. har resulteret i etableringen af en ny enhed, der har fået til opgave at få et større og mere effektivt fokus på de mange klagesager og forespørgsler, som tilsynet hvert år behandler," lyder det i årsrapporten.Datatilsynet består af omkring 35 medarbejdere - heraf flest jurister. Tilsynet meddeler, at antallet af nyoprettede sager er faldet med 19 procent i 2016 i forhold til 2015 til i alt 4.427 ny-oprettede sager i fjor.