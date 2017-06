Disse it-virksomheder leverer mest til de danske kommuner: Ny virksomhed maser sig ind i toppen

En overraskelse lurer blandt de it-virksomheder, der leverer allermest til de danske kommuner.

Her kan du se fordelingen sidste år:

Virksomhed Totalt salg KMD 2.804.727.283 kr. ATEA 854.676.594 kr. COMM2IG 211.264.502 kr. FUJITSU 171.656.915 kr. KOMBIT 170.222.358 kr. Kilde: Udbudsvagten

KMD tager stadig den største bid af kagen Kilde: Udbudsvagten

Sådan fordeler de kommunale ordre sig Kilde: Udbudsvagten

Hvert år leverer danske it-virksomheder for flere milliarder kroner it-hardware, software og services til de 98 danske kommuner.Tusindvis af udbud vindes og tabes i løbet af året, og det kan være svært at holde styr på hvilke firmaer, der egentlig har det største salg til kommunerne.Men nye tal fra rådgivnings - og analysevirksomheden Udbudsvagten har samlet alle de it-ordrer, kommunerne har lagt hos danske virksomheder de seneste tre år.Listens top 20 udgører 75 procent af det samlede salg til kommunerne, mens de de sidste 25 procent af ordrerne lander hos andre virksomheder.I toppen af tabellen er der ikke trængsel.De absolutte frontløbere er henholdsvis KMD, der i øjeblikket slikker sårene efter en kommunal fejde, og Atea, der slæber rundt på en større bunke bestikkelsesanklager, der skal afgøres i retten i de kommende måneder.Øverst på en ubestridt førsteplads troner som sagt KMD.Den Ballerup-baserede it-gigant vandt i 2016 hele 60 procent af alle ordrerne, der blev givet til virksomheder i top 20. KMD leverede dermed sidste år it til kommunerne til en værdi på mere end 2,8 milliarder kroner.KMD har et pænt forspring ned til listens nummer to - Atea, der med mere end 18,5 procent af alle ordrer indtager listens andenplads.Det seneste år har Atea da også haft ekstra fart i udbudsskøjterne. Efter et 2015, der gjorde ondt på virksomheden, styrtede Atea frem i 2016 med en fremgang på mere end 25 pct.Det kan blandt andet tilskrives, at Atea målrettet gik meget lavt på på prisen for at vinde markedsandele tilbage.Selvom de to ballerup-baserede selskaber KMD og Atea sidder tungt på listens to øverste pladser, så er der også plads til en overraskelse på listens tre øverste pladser.Sidste år lå Fujitsu nemlig på listens tredjeplads, men Udbudsvagtens tal viser, at Comm2ig er kommet tonsende fra baghjul.Fra i 2014 at have ligget nummer seks på listen har Comm2ig braget frem de seneste to år, og nu ligger virksomheden nummer tre, med en årlig omsætning til kommunerne på mere end 200 millioner kroner.Computerworld ville gerne have spurgt Comm2ig om, hvordan det kan være, at virksomheden i de seneste år har fået så meget mere salg til de danske kommuner. Men den tredjestørste it-leverandør til de danske kommuner ønsker ikke at stille op til interview.Som det fremgår af listen, så er Fujitsu ikke bare rykket ned på fjerdepladsen. Lige bagved ligger nu Kombit, der sidste år blot solgte for 1,5 millioner kroner mindre til kommunerne end netop Fujitsu.Det bliver derfor spændende at se, hvordan virksomhederne klarer sig i år. Det er nemlig kun 40 millioner kroner, der skiller nummer tre og nummer fem.Det er dog tvivlsomt, om der bliver rykket rundt på de absolutte topplaceringer, da springet derop simpelthen er for stort.