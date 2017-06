Denne mand udstiller it-giganternes største fiaskoer: "Nogle projekter fejler, fordi der ikke er et behov for produktet, andre på grund af dårligt design eller dårlig forretningsmodel"

I Sverige er der netop åbnet et museum for fiaskoer, og Computerworld har talt med manden bag.

Museum of Failure Adresse: Kulturhotellet, Södergatan 15, 252 25 Helsingborg, Sverige.



Åbningstid: Hver dag mellem 12.00-18.00



Billetpris: 100 svenske kroner



Hjemmeside: museumoffailure.se

Moderne virksomheder lukker øjnene for deres fiaskoer, men stiller gerne op og fortæller om deres succeser.Det er en fejl, mener den amerikanske forsker Samuel West.Han har netop åbnet museet "Museum of Failure" i den svenske by Helsingborg.I museets udstilling finder du produkter som Apples PDA fra 90'erne, Newton, Googles smart-brille, Glass, og Nokias gamer-telefon, N-Gage.Men du finder også mere obskure produkter som lommecomputeren TwitterPeek, der udelukkende kunne bruges til at sende tweets, og tandpasta-producenten Colgates forsøg på at lave en fryse-lasagne.Fælles for dem alle er, at de endte som gigantiske fiaskoer."Jeg har lavet museet, fordi jeg ønsker at udbrede budskabet om, at vi skal acceptere fejl som en afgørende del af innovationsprocessen. Som du sikkert ved, så fejler 80 til 90 procent af alle innovationsprojekter, men vi får desværre sjældent lov til at høre om fejltagelserne.""Det skyldes, at virksomheder ikke ønsker at tale om deres fejl. De taler hverken om dem eksternt eller internt, og det har den konsekvens, at mange virksomheder er ekstremt dårlige til at lære af deres fejl," siger han til Computerworld.Samuel West har en ph.d i organisationenspsykologi, og gennem de seneste knap 10 år har han som forsker og konsulent arbejdet med innovation i organisationer.Ideen til museet er dog noget, som har udviklet sig langsomt, fortæller han."For et par år siden begyndte jeg at samle på produkter, der er slået fejl. Jeg gjorde det mest for sjov, men sidste år var jeg i Zagreb, og her besøgte jeg museet "Museum of Broken Relationships," og her slog det mig: ""'Holy shit, jeg skal da lave et museum.""Vi kan lære, at fejl kan opstå i alle dele af innovationsprocessen. Nogle projekter fejler, fordi der ikke er et behov for produktet, andre fejler på grund af dårligt design, og så er der dem, der fejler fordi forretningsmodellen er dårlig eller fordi timingen er forkert. Det synes jeg er enormt fascinerende.""For succeshistorierne bygger derimod næsten altid på præcis det samme narrativ. De handler om en ung, der har startet en virksomhed og i dag er mange-millionær, og nu skal vi lære af hans succes. Men som regel er det bare en omgang bullshit, og jeg synes, at den slags historier er overvurderede.""Produktet skal være udtryk for et forsøg på at skabe innovation, og resultatet skal afvige i forhold til de forventningerne, der var til produktet.""Derfor udstiller vi også Segwayen. For selvom du stadigvæk kan købe en Segway i dag, så indfriede produktet aldrig forventningerne. Da Segwayen blev lanceret i 2001 var det med en forventning om, at den vil gøre bilkørsel i byerne overflødig, og dengang troede folk, at infrastrukturen i fremtidens storbyer vil blive bygget op omkring Segwayen.""Det er jeg helt enig i.""Nej, jeg tror tværtimod, at virksomheden vil komme til at fejle tidligere i processen og vil blive bedre til at lære af deres fejl. Det betyder, at virksomheder i fremtiden kan undgå de helt store og dyre '.""Et af de produkter, som vi udstiller er Windows 8. Det fejlede, fordi Microsoft pissede brugerne af ved at pushe en ny touch-brugerflade. Noget som folk er skideligeglade med.""Resultatet var, at brugerne ikke forstod den nye brugerflade, og det er et godt eksempel på, hvad der sker, når man ikke designer med udgangspunkt i slutbrugeren.""Vi udstiller også verdens første digital-kamera til forbrugerene, Kodak DC 40. Mange glemmer, at Kodak var pionerer inden for digitale kameraer, og tilbage i 90'erne havde de endda en Instagram-lignende fototjeneste, der hed Ofoto. Kodak lavede virkeligt gode digitale kameraer, de havde en masse værdifulde patenter, og de var tilmed helt klar over, at digitale billeder var fremtiden."Men ifølge Samuel West holdt Kodak stædigt fast i en forretningsmodel, der baserede sig på, at folk enten selv printede deres digitale billeder ud på en særlig fotoprinter eller hos en trykker.Blandt de produkter som Museum of Failure udstiller er også Apples PDA fra 90'erne, Newton, samt Microsofts fejlslagne smartphone Kin, der blev trukket tilbage efter blot to måneder på markedet.De fejlede begge på grund af dårlig teknologi, mener Samuel West."Den helt centrale funktion i Apples Newton var, at den skulle kunne genkende brugerens håndskrift, men det viste sig bare, at den funktion fungerede meget dårligt. Microsofts Kin var en smartphone med fuldt tastatur, som henvendte sig til unge mennesker, der var afhængig af sociale medier. Men her var teknologien heller ikke god nok. Det var ganske enkelt entelefon med dårlig software og få apps.""Jeg kan godt lide historien bag bas-syntheizeren Roland 303, da den blev lanceret i starten af 80'erne var det en kæmpe fiasko. Blandt andet fordi den var ekstremt kompleks at bruge.""Manualen var nærmest større en selve enheden, og derudover lød den heller ikke som en bas. Det siges, at Roland endte med at dumpe hele det overskydende lager i havet ud for Tokyo, " siger Samuel West.Men floppet betød, at det i løbet af de kommende år var muligt at opstøve syntheizeren for billige penge i musik-miljøer rundt omkring i verden.Ifølge Samuel West var musikere fra den amerikanske storby Chicago blandt de første, der tog Roland 303 til sig ogbegyndte at eksperimentere med den."Det førte til skabelsen af house-musik, og lyden fra Roland 303 er i dag ikonisk og indgår i næsten al house- og technomusik. Roland 303 var en komplet kommerciel fiasko, men den endte som en succes i populær-kulturen," fortæller han."For det første er jeg er en'. Jeg bor i Helsingborg og orker ikke at lave det et andet sted. For det andet, så er der i forvejen masser af denne slags museumstilbud i København, mens vi ikke har så mange tilbud i Helsingborg. "