Analyse: Danske virksomheder er dårligt sikrede mod it-kriminalitet

Mere end halvdelen af danske virksomheder blev udsat for cyberangreb i 2016. Men virksomhedernes forsikringsdækning er yderst mangelfuld i forhold til hos amerikanske selskaber.

Cyberangreb er en del af hverdagen for danske virksomheder, men de danske forsikringsselskaber dækker ikke godt nok, når uheldet er ude.Det viser en sammenligning af 10 forsikringer mod cyber-kriminalitet foretaget af forsikringsmæglerne Söderberg & Partners.Carsten Scharff er special risk executive hos Söderberg & Partners, og han fortæller til Finans , at amerikanske forsikringsselskaber som Chubb og CNA beskytter langt bedre mod it-kriminalitet end danske selskaber som Tryg, Topdanmark og Codan."De har en bredere viden om cyberangreb og ved en masse om, hvad der er brug for, når virksomheder udsættes for cyberangreb. Som på så mange andre områder er de et par år foran os."Hos den danske virksomhed Terma, der leverer teknologi til forsvarsindustrien og blandt andet producerer komponenter til F-35-kampflyet, nikker man genkendende til problemstillingen."Vi oplever, at de produkter, der bliver tilbudt i Danmark, ikke modsvarer den risiko, vi som virksomhed bliver udsat for i forhold til cybercrime. Det nytter ikke, at man får tilbudt konsulenttimer for at rydde op efter et angreb, hvor konsekvensen kan være, at man mister data til ens produkt eller får et kæmpe sagsanlæg på nakken af en kunde, fordi man har mistet hemmeligheder,« siger Per Thiesen, der er koncerndirektør hos Terma.Ifølge en undersøgelse fra PwC er 57 procent af de danske erhvervsledere bekymrede for it-sikkerheden, og hos Både Tryg og Topdanmark erkender man, at de nuværende forsikringer i Danmark halter bagefter.Tryg er i den forbindelse på trapperne med en ny forsikring, der blandt andet skal dække genetablering af data og it-kriminalitet, der går over tredjeparter.